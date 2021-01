[아시아경제 이관주 기자] 한신공영 한신공영 004960 | 코스피 증권정보 현재가 20,400 전일대비 450 등락률 -2.16% 거래량 86,152 전일가 20,850 2021.01.26 15:30 장마감 관련기사 한신공영, 건설 중소형 테마 상승세에 4.37% ↑지난해 집값 45% 뛴 세종… 올해도 대규모 분양 예정돼한신공영, 866억원 규모 울산 율동지구 B2 한신더휴 신축공사 수주 close 은 단기차입금 증가 결정을 26일 공시했다. 차입금액은 640억원으로 자기자본대비 12.5%다. 회사 측은 차입 목적에 대해 "포항융합기술산업지구 내 공동주택토지(자체사업) 매입 등"이라고 밝혔다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr