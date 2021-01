스마트러닝코리아, 비대면 학습플랫폼 ‘프로투스’ 런칭… 온라인 강의부터 학생관리서비스까지 지원

에드테크 기업 스마트러닝코리아(대표 김우식)에서 오프라인 학원을 위한 비대면 교육 플랫폼인 ‘프로투스’를 런칭했다.

‘프로투스’는 기존 오프라인 학원을 위한 비대면 동영상강의 서비스이다. 학원장이 스스로 개인화된 홈페이지를 구성 후 강의를 등록하면 학원생 누구나 무료로 이용할 수 있는 플랫폼을 제공하고 있다. 특히 온라인 강의 뿐만 아니라 학생관리까지 지원하는 LMS 서비스를 제공하고 있어 기존 오프라인 교육의 맞춤 관리를 대체하는 우수한 대체재로 평가받고 있다.

스마트러닝코리아 김우식 대표는 “코로나19로 인해 교육플랫폼 역시 온라인 교육중심으로 지각변동을 하고 있다. 이러한 변화에 지역 오프라인 학원들이 적절하게 대응하기는 힘든 실정”이라며 “오프라인 학원도 간편하게 온라인 교육 서비스를 할 수 있는 기회를 제공하고 변화에 동참 할 수 있도록 프로투스 서비스를 런칭했다”고 밝혔다.

이어 “앞으로 지역기반의 학원들과 상생하는 모델로 성장할 것”이라 전했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr