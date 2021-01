BMW그룹코리아, 600억 투자 평택 차량물류센터 확장

연간 출고 전 차량검사 대수 12만대로 확장

[아시아경제 유제훈 기자] BMW그룹코리아는 오는 2023년까지 총 600억원을 투자, 평택 BMW 차량물류센터를 확장한다고 26일 밝혔다.

평택 BMW 차량물류센터는 경기 평택시 자유무역지대 24만8769㎡의 부지 위에 건립된 시설로, 고객에게 차량이 인도되기 전 차량 품질검사를 최종 실시하는 역할을 맡는다.

BMW그룹코리아는 서비스만족도 개선을 위해 이번 투자를 단행, 차량물류센터 전체 규모 확장과 함게 주차타워, 고전압 충전설비 등 전반적인 시설 확충에 나선다.

우선 출고 전 차량검사(PDI) 대수부터 확대한다. 현재 약 7만8000대인 연간 PDI 대수는 올해 하반기를 기점으로 12만대까지 늘어난다. 또 빠르게 증가하는 전기차 및 플러그인 하이브리드(PHEV) 모델 수요에 대응하기 위해 전기차 i3 기준, 연간 7만대를 충전할 수 있는 인프라도 구축한다.

차량 물류센터 전체 규모는 오는 2023년까지 44만2760㎡로 확장된다. 이에 따라 차량 보관 가능대수는 1만1000대에서 1만8000대로 증가한다.

정상천 BMW그룹코리아 상무는 "이번 확장을 통해 고객 수요에 조금 더 빠르게 대응할 수 있는 시스템을 갖추게 됐다"면서 "올해도 고객만족을 위한 국내 투자를 확대하고 실질적 고객 서비스를 더욱 강화할 것"이라고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr