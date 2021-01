"은퇴자 위한 최적 입지"…DL이앤씨, 가평 퍼스트원 분양

[아시아경제 임온유 기자] 은퇴를 앞두고 서울을 벗어나 경기·인천으로 거주지를 옮기려는 수요가 늘어나는 가운데 DL이앤씨(옛 대림산업)가 'e편한세상 가평 퍼스트원'을 공급한다.

DL이앤씨는 경기도 가평군 가평읍 대곡리 일원에 들어서는 e편한세상 가평 퍼스트원을 분양한다고 26일 밝혔다. 오는 29일 특별공급을 시작으로 내달 1일 1순위, 2일 2순위 접수로 진행된다. 이 단지는 지하 3층~지상 최고 27층, 4개동, 59~84㎡(전용면적) 총 472가구 규모로 구성된다.

쾌적한 주거환경과 우수한 교통망이 장점이다. 가평읍 주거중심지에 조성돼 편리한 생활 인프라를 누릴 수 있다. 반경 1km 내에 하나로마트와 가평군청을 비롯한 관공서, 은행, 의료시설 등이 위치해 있어 편리하게 이용할 수 있다. 또 단지와 인접한 칼봉산을 비롯해 도보 500m내에 한석봉 체육관, 종합운동장, 문화예술회관이 위치해 있어 단지 내 시설처럼 이용할 수 있다. 또한 자라섬캠핑장, 칼봉산 자연휴양림, 연인산 도립공원 등이 인접하여 다양한 여가·문화생활을 누릴 수 있다.

아울러 제2경춘국도의 수혜가 예상되면서 더욱 주목을 받고 있다. 지난해 11월 국토교통부 원주지방국토관리청 자료를 보면 수도권과 강원 춘천을 잇는 제2경춘국도 노선이 춘천시, 가평군이 각각 제시한 안의 절충안으로 진행 예정이다. 제2경춘국도는 총 33.6km의 무료 고속화도로로 개통 시 수도권에서 춘천까지 약 26분이 소요될 예정이어서 이 노선이 개통되면 가평에서 서울까지 접근성이 크게 개선될 뿐만 아니라 경기 북부지역으로의 이동도 편리해질 전망이다.

e편한세상 가평 퍼스트원의 주택전시관은 경기도 가평군 가평읍 달전리 623(경춘선 가평역 인근)에 마련됐다.

최근 은퇴 이후 생활을 위해 서울에서 주변지역으로 이사하는 수요가 늘고 있다. 경기, 인천 지역의 경우 서울 접근성은 높은 반면, 자금 부담을 줄일 수 있는 데다 쾌적한 주거환경을 누릴 수 있기 때문이다.

부동산 업계 관계자는 “은퇴 수요의 경우 자녀가 살고 있는 서울에서 크게 멀어지지 않으면서 쾌적한 주거환경을 선호하는 경향이 크기 때문에 수도권 외곽지역으로 이동하는 경우가 많다”면서 “수도권 외곽지역이어도 교통망이 우수한 경우 의료시설이나 각종 인프라를 이용하기 편리하기 때문에 이 지역에서 분양하는 신규 단지를 노려볼 필요가 있다”라고 말했다.

임온유 기자 ioy@asiae.co.kr