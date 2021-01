호남대 2021학년도 등록금 동결·입학금 인하

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 호남대학교가 2021학년도 계열별 등록금을 동결하고 입학금도 인하하기로 했다.

호남대는 최근 등록금심의위원회를 열어 올해 계열별 등록금을 동결하고 신입생 입학금을 4년 연속 20% 추가 인하하기로 결정했다고 25일 밝혔다.

호남대는 지난 2012년부터 10여 년 동안 등록금을 인하하거나 동결해왔다. 2018학년도 입학금 20% 인하를 시작으로 2021년까지 매년 20%씩 단계적으로 입학금을 줄여 학생과 학부모들의 학비 부담을 덜어주고 있다.

박상철 호남대 총장은 “장기간 계속된 계열별 등록금 인하·동결로 대학재정 운용에 어려움이 예상되지만, 예산의 효율적인 집행, 정부 재정지원사업비 확충, 대학발전기금 활성화 등을 통해 극복해 나가겠다”며 “장학제도는 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 했다.

국내 대학 최초로 ‘AI특성화대학’을 선포하고 교육과정 혁신을 통해 전교생 AI융합인재양성에 나선 호남대는 인공지능·빅데이터, 미래자동차, 에너지신산업, 문화콘텐츠 분야 등 4차 산업혁명시대를 이끌어갈 ‘넥스트 챔피언’을 키워가고 있다.

