이 '관종'들을 어찌할꼬…아직도 등장하는 조주빈 추종자들

유사 이름으로 대화방 개설

전문가 "관심을 우월로 착각"

"엄벌해야 추종 범죄 근절돼"

[아시아경제 이정윤 기자] '박사방' 운영자 조주빈과 그의 핵심 공범들에 대한 사법부의 판단 속속 나오고 있다. 하지만 텔레그램에서는 사회적으로 지탄을 받은 이들을 추종해 음란물 단체 대화방을 개설하는 이들이 등장하고 있다.

25일 텔레그램에서는 조주빈과 공모해 성 착취 음란물을 유포한 태평양 이모군이 운영하던 음란물 공유 대화방과 유사한 이름을 가진 대화방이 발견됐다. 이군은 '태평양 원정대'라는 성 착취 음란물 유포 대화방을 운영한 바 있다. 이를 본떠 '대서양 원정대'라는 이름의 대화방이 개설됐고 이 곳에는 각종 음란물이 올라왔다. 참여자들은 "태평양이 만든 대화방이랑 비슷하네", "따라하려고 해도 태평양처럼 운영은 절대 못할 것"이라고 평가했다. 또 "태평양 원정대에는 자고 일어나면 수많은 음란물이 쌓였는데 여기는 그렇지 않다"고 하기도 했다.

또 다른 대화방에는 "박사장 조주빈님과 태평양 이군은 죄가 없으시다"는 문구가 담긴 공지문 하나가 올라왔다. 해당 대화방 운영자는 이와 함께 음란물 공유 대화방과 여성의 얼굴과 음란물이 합성된 사진을 공유하는 합성방을 운영했다. 공지가 게재된 곳과 음란물 대화방은 지난 23일 닫혔지만 합성방에는 현재도 시시각각 음란물이 올라왔다. 범죄의 대상은 연예인뿐 아니라 일반인, 정치인까지 다양했다.

전문가들은 관심을 얻기 위해 추종 범죄를 저지른다고 설명한다. 임명호 단국대 심리학과 교수는 "조주빈과 그 공범들에게 동조하면 관심을 얻게 되고, 관심을 우월감이라고 착각하기 때문에 이러한 범죄가 나타난다"면서 "텔레그램에선 관심이 하나의 권력으로 작용한다"고 말했다. 이어 임 교수는 "불법 행위를 하면 반드시 수사 대상이 되고 엄벌에 처해질 수 있다는 인식을 심어야 이러한 추종 범죄의 근절이 가능할 것"이라고 덧붙였다. 한편, 경찰은 박사방 사건을 통해 출범한 디지털 성범죄 특별수사본부의 운영을 지난해 12월 30일 종료하고 상시단속 체제로 전환해 디지털성범죄에 대해 엄정 대응하고 있다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr