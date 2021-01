[특징주]녹십자, 실적개선+백신 위탁생산 기대감 '7% 상승세'

[아시아경제 이선애 기자] 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 446,000 전일대비 21,000 등락률 +4.94% 거래량 153,573 전일가 425,000 2021.01.25 09:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]녹십자, 코로나19 백신 위탁생산 기대감 '목표주가↑' 외국인, 한 주만에 '사자' 전환…네이버 가장 많이 순매수GC녹십자-바이넥스, 위탁생산 협력 업무협약 close 가 25일 상승 출발했다.

이날 오전 9시9분 현재 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 446,000 전일대비 21,000 등락률 +4.94% 거래량 153,573 전일가 425,000 2021.01.25 09:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]녹십자, 코로나19 백신 위탁생산 기대감 '목표주가↑' 외국인, 한 주만에 '사자' 전환…네이버 가장 많이 순매수GC녹십자-바이넥스, 위탁생산 협력 업무협약 close 는 전거래일대비 7.06% 오른 45만5000원에 거래중이다. 올해 수익성 개선 전망과 백신 위탁 생산 기대감이 반영되면서 투심이 몰린 것으로 풀이된다.

하나금융투자는 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 446,000 전일대비 21,000 등락률 +4.94% 거래량 153,573 전일가 425,000 2021.01.25 09:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]녹십자, 코로나19 백신 위탁생산 기대감 '목표주가↑' 외국인, 한 주만에 '사자' 전환…네이버 가장 많이 순매수GC녹십자-바이넥스, 위탁생산 협력 업무협약 close 의 올해 수익성이 크게 개선될 것으로 보여 목표주가를 50만원으로 상향 조정했다. 선민정 하나금융투자 연구원은 " 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 446,000 전일대비 21,000 등락률 +4.94% 거래량 153,573 전일가 425,000 2021.01.25 09:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]녹십자, 코로나19 백신 위탁생산 기대감 '목표주가↑' 외국인, 한 주만에 '사자' 전환…네이버 가장 많이 순매수GC녹십자-바이넥스, 위탁생산 협력 업무협약 close 가 자체 개발하거나 생산하는 제품의 수출이 증가하면서 수익성이 크게 개선될 수 있을 것으로 예상된다"면서 "2020년 30.2%로 추정되는 매출총이익률은 올해 약 2%p 정도 개선될 수 있을 것으로 추정된다"고 분석했다.

코로나19 백신 위탁 생산 기대감도 높다. 선 연구원은 "한건의 계약체결이 발표되기 시작하면 순차적으로 코로나19 백신 위탁생산 계약 체결 관련 뉴스가 이어질 수있을 것으로 예상, 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 446,000 전일대비 21,000 등락률 +4.94% 거래량 153,573 전일가 425,000 2021.01.25 09:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]녹십자, 코로나19 백신 위탁생산 기대감 '목표주가↑' 외국인, 한 주만에 '사자' 전환…네이버 가장 많이 순매수GC녹십자-바이넥스, 위탁생산 협력 업무협약 close 는 올해 큰 폭의 실적개선이 가능할 것으로 전망된다"면서 "2020년 코로나19 팬데믹으로 크게 실적이 개선된 기업들이 진단 기업들이었다면 2021년에는 백신 위탁생산 기업들이 그 뒤를 이을 수 있을 것으로 기대된다"고 설명했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr