애경산업, 화장품·생활용품 홍보 위한 'AK LOVER 서포터즈' 모집

[아시아경제 이승진 기자] 애경산업은 화장품, 생활용품에 관심이 많은 소비자를 대상으로 제품 체험 후 사회관계망서비스(SNS) 홍보 활동을 진행할 ‘AK LOVER 서포터즈’를 모집한다고 25일 밝혔다.

AK LOVER 서포터즈는 오는 2월 15일까지 AK LOVER 공식 홈페이지에서 온라인 활동에 관심이 있는 누구나 신청이 가능하다.

AK LOVER 서포터즈는 블로그, 인스타그램, 유튜브 등 SNS 채널별로 뷰티, 생활용품으로 카테고리를 나눠 모집한다. 발탁된 크리에이터는 애경산업 제품 체험 후 자신의 SNS에 제품을 알리는 홍보 및 마케팅을 활동을 진행하게 된다.

AK LOVER 서포터즈로 발탁되면 오는 3월부터 9월까지 6개월간 활동하게 된다. 온라인 제품 홍보, 신제품 아이디어 제안 등 다양한 마케팅, 홍보 활동에 참여하게 되며 최종 우수자에게는 30만원 상당 상품권이 지급되고, 활동 완료 조건 충족하는 전원에게는 10만원 상당의 상품권 지급 등 다양한 혜택이 주어진다.

이 외에도 AK LOVER 탄생 9주년을 기념한 신규회원 모집 이벤트도 진행된다. 추첨을 통해 총 270명의 신규회원에게 AGE 20’s(에이지 투웨니스) 엔젤링 톤업팩트 등 선물을 증정한다.

AK LOVER는 애경산업의 뷰티, 생활용품 등을 직접 사용해보고 온라인 활동을 통해 애경산업과 함께 소통하는 온라인 서포터즈다. 2013년부터 활동해 올해로 9주년을 맞이했으며 20대부터 40대까지 다양한 연령층에서 애경 제품에 대한 바이럴을 진행하고 있다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr