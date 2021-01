"AI 확산 우려에" … 마트 이어 편의점서도 계란 '1인 1판' 구매제한

[아시아경제 조인경 기자] 고병원성 조류인플루엔자(AI) 확산으로 계란 가격이 급등하고 있는 가운데 대형마트에 이어 일부 편의점에서도 계란 판매를 중지하거나 구매 수량을 제한하고 나섰다.

22일 유통업계에 따르면 GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 전날 제주 지역을 제외한 전 점포에서 계란 상품 10개 가운데 9개의 판매를 일시 중단했다.

이에 따라 GS25에서는 당분간 '신선연구소 1등급 대란(10개)'만 구매할 수 있다. 계란 상품의 최대 발주량도 기존 대비 최대 40분의 1로 줄었다.

GS리테일 측은 "AI로 일시적인 재고 공백이 발생한 데 따라 점포별 최대 발주량을 변경해 공급을 안정화하기 위한 조치"라고 밝혔다.

앞서 주요 대형마트에서도 소비자 1인당 구매할 수 있는 계란 상품의 수량을 제한하고 있다. 이마트와 이마트 트레이더스는 계란 30개짜리 상품에 대해 소비자 1인당 1판만 구매할 수 있도록 했고, 코스트코도 회원당 30개짜리 1판만 구매할 수 있다.

롯데마트는 계란 갯수와 상관 없이 1인당 3판, 홈플러스는 1판씩만 살 수 있다.

대형마트 관계자는 "현재 계란 수급이 부족한 상황은 아니다"면서 "사재기를 방지하고 보다 많은 소비자가 달걀을 구매할 수 있도록 하기 위한 조치"라고 설명했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr