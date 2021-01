경기청소년수련원-시화병원, 청소년 의료안전망 구축 업무협약

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 재단법인 경기도청소년수련원과 남촌의료재단 시화병원이 22일 '청소년 의료 안전망 구축'을 위한 비대면 업무협약을 맺었다.

시화병원은 시흥시 정왕동에 위치하고 있으며 1998년 개원 후 지난해 11월말 500병상 규모로 신축 개원했다.

현재 심ㆍ뇌ㆍ혈관센터, 소아청소년과, 산부인과 등 22개 진료과 15개 특성화센터를 운영하고 있다.

이날 협약에 따라 두 기관은 ▲청소년 건강증진 활동 ▲청소년 문화행사 운영 시 의료서비스 ▲수련활동 중 발생환자 신속 진료 체계 구축 등에서 적극 협력하기로 했다.

청소년수련원은 이날 협약을 통해 수련활동 운영 안전성을 높이게 됐다.

양금석 경기청소년수련원장은 "우수한 의료시스템을 갖춘 시화병원과의 이번 협약으로 수련원 입소생들의 안전 사고 대처에 전문성, 신속성을 확보할 수 있게 됐다"며 "미래 주역인 청소년들의 건강하고 안전한 활동 환경 조성을 위해 더욱 노력하겠다"고 강조했다.

