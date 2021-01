[아시아경제 지연진 기자] 네이버가 22일 주식시장에서 장초반부터 강세를 보이고 있다.

네이버는 이날 오전 9시12분 현재 전장대비 2.48% 오른 8000원에 거래 중이다. 네이버는 전날 캐나다 웹소설 플랫폼 왓패드를 약 6533억원에 인수하기로 결정했다고 밝힌 이후 이틀 연속 오름세를 기록중이다.

