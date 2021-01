[클릭 e종목] 무난한 4Q 실적 삼성엔지니어링, 올해도 안정적 성장

4Q 영업익 873억 전망…전년比 31%↑

지난해 신규 수주 다수…올해 안정적 현금흐름

[아시아경제 이민우 기자] 삼성엔지니어링이 지난해 4분기 영업이익 873억원을 거둘 것으로 전망됐다. 전년 동기 대비 30.9% 증가한 규모다. 올해에도 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 예상된다.

22일 메리츠증권은 삼성엔지니어링이 지난해 4분기 연결 기준 매출 1조7077억원, 영업이익 873억원을 기록할 것으로 내다봤다. 전년 동기 대비 매출은 2.7% 감소했지만 영업이익은 30.9% 증가한 수준이다. 금융정보업체 에프앤가이드가 집계한 시장전망치(컨센서스)인 매출 1조6987억원, 영업이익 830억원과도 부합하는 규모다.

지난해 3분기까지 3조원의 수주를 확보한 이후, 4분기 5조원 가량을 추가 수주해 지난해 총 8조원 내외를 수주했을 것으로 예상된다. 1~3분기에 알제리 정유 플랜트(총 4조3000억원 중 삼성엔지니어링 지분 약 1조9000억원, 스페인 테크니카스 레우니다스 공동 수주, 공사기간 52개월), 삼성전자 평택 반도체 공장(8800억원) 등을 수주했다. 4분기에는 멕시코 도스보카스(3조3000억원, 공사기간 39개월), 말레이시아 사라왁 (1조2000억원, 공사기간 34개월), 바이오로직스(7800억원) 등을 수주했다.

다만 사우디아라비아 아람코의 재정 악화로 인해 자프라 가스 플랜트 발주는 취소됐다. 롯데케미칼 LINE 프로젝트(40억 달러 중 삼성엔지니어링 지분 24억 달러, 인도네시아 현지업체 트라이파트라와 입찰), UAE Hail&Ghasa 프로젝트(3개 패키지 입찰 예정, 총 80억 달러 중 삼성엔지니어링 지분 45억 달러, Pertofac과 협업) 등을 준비 중이다.

이 같은 신규 수주로 올해 이익 성장이 지속될 것으로 예상된다. 박형렬 메리츠증권 연구원은 "지난해 화공 부문에서 89%~91%, 비화공 부문에서 88~90%의 안정적인 원가율을 유지했으며, 올해도 이러한 기조가 유지될 것"이라며 "지속적인 영업활동 현금흐름 발생으로 순현금이 확대되고 있으며, 2020년 증가한 신규수주를 감안하면 향후에도 안정적인 영업이익 성장은 가능할 것"이라고 전망했다.

메리츠증권은 이 같은 배경에 삼성엔지니어링에 대해 '매수'를 유지하고 목표주가를 1만6000원으로 올렸다. 전날 종가는 1만3500원이었다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr