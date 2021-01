[아시아경제 황준호 기자] 케이티앤지( KT&G KT&G 033780 | 코스피 증권정보 현재가 80,900 전일대비 100 등락률 -0.12% 거래량 485,369 전일가 81,000 2021.01.21 15:15 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e 종목] KT&G, 포스트 코로나 수혜 기대美, 韓 담배 반덤핑 조사 관세 부과 없이 종결외국인, 2주 연속 '사자'…코스닥 위주로 순매수 close )는 다음달 4일 오전 10시30분 기업설명회(IR)를 개최한다고 21일 공시했다. 대상은 국내외 증권사 애널리스트와 기관 투자자 등이다. 이 자리에서는 지난해 4분기와 연간 경영실적 등이 발표된다.

