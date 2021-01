김천시 "농어촌개발사업 적극 유치…도농 균형·정주여건 개선"

지난해 소규모 주민숙원사업 510지구에 324억 투입

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 김천시는 지난 한해 동안 코로나19로 얼어붙은 경기를 활성화시키기 위해 영농환경개선 및 농가소득 증대에 기여하는 배수개선 사업에 49억여원을 투입했다고 21일 밝혔다.

또한 농촌정주여건 개선을 위한 국비 공모 사업인 일반농산어촌개발사업(농촌중심지활성화사업, 기초생활거점육성사업, 농촌신활력플러스 사업 등)을 적극 유치함으로써 도시·농촌간 균형있는 지역발전과 살기좋은 농촌 건설이라는 두 마리 토끼를 잡는 데에 성공했다고 자평했다.

생활밀착형불편민원을 해소하는 소규모주민숙원사업에 총 510지구 324억을 투입했고, 농업기반정비사업 총183지구에 154억원을 투입해 농업기반시설 확충 및 농촌 지역주민 소득 증대는 물론 지역경기 부양에 도움을 줄 수 있었다는 게 김천시의 설명이다.

조공제 김천시 건설도시과장은 "작년 한해 어느 누구도 경험해보지 못한 힘든 환경 속에서 전 직원이 행정역량을 집중해 시민들의 삶의 질 향상에 도움이 되려고 절실히 노력했다"며 "2021년에도 막중한 사명감과 책임감을 갖고 건설도시과에서 앞장서 땀흘리겠다"고 강조했다.

