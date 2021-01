[클릭 e종목]LIG넥스원, 3년연속 수주 증가…인공위성 사업도 '好好'

[아시아경제 지연진 기자] 신한금융투자는 방위산업 전문업체 LIG넥스원 LIG넥스원 079550 | 코스피 증권정보 현재가 40,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 38,600 2021.01.21 08:51 장시작전(20분지연) 관련기사 LIG넥스원, 항공기부품 테마 상승세에 5.02% ↑LIG넥스원, 국방과학연구소와 968억 규모 공급 계약 체결LIG넥스원, 방위사업청과 445억 규모 공급계약 체결 close 이 견고한 실적을 보이는데다 인공위성 사업의 성장성이 높은 만큼 목표주가를 5만4000원으로 올리고, 투자의견을 매수로 유지한다고 21일 밝혔다.

이 회사의 지난해 4분기 실적은 매출액의 경우 전년동기대비 14.1% 늘어난 4945억원, 영업이익은 170억원으로 흑자 전환이 전망된다. 이는 시장 전망치 영업이익 90억원을 훨씬 웃도는 수준이다. 2018년부터 지난해까지 수주가 늘고있는데다, 영업이익 변동성 확대의 요인이었던 원·달러 관련 일회성손익 우려도 해소됐다.

황어연 신한금융투자 수석연구원은 "최근 부각 받고 있는 인공위성 사업도 영위하고 있다"며 "인공위성에 탑재되는 영상레이더(SAR)를 양산하고 있고, 통신용 소형인공위성 시장 진출을 위해 한국항공우주 및 카이스트(KAIST)와 공동 개발을 진행할 예정인데 올해 인공위성 지상통신 단말기 초도 양산(총 사업비 5000억원으로 추정, 차량용/휴대용/함정용 모두 고려) 수주도 전망된다"고 밝혔다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr