합천사랑상품권 페이백 행사 실시

합천왕후시장서 온누리 또는 합천사랑 상품권으로 5만원 당 5000원권 지급



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 침체된 전통시장의 상권 활성화를 위해 내달 10일까지 합천읍의 합천왕후시장에서 2021년 설맞이 ‘온누리상품권 및 합천사랑상품권 페이백 행사’ 를 실시한다고 20일 밝혔다.

합천왕후시장 내 점포(신용카드, 현금영수증, 제로페이 등 모바일상품권 발행가능 점포)에서 5만원 이상 구매시 5000원권(구매액의 10%) 온누리상품권 또는 합천사랑상품권을 증정한다.

행사로서 전통시장 재방문을 통한 선순환 유도를 위해 마련했으며 총 30여 개소 이상의 점포가 참여한다.

합산 5만원 이상의 구매영수증을 가지고 평일 오전 9시 30분부터 오후 5시까지 시장중앙통로 페이백 지급행사 부스에 방문하면 상품권을 수령할 수 있으며 주말 구매고객은 다음날 평일 수령 가능하다.

작년 7월, 11월에 이어 세 번째로 진행하는 이번 이벤트는 수혜자를 늘리기 위해 본 행사와 더불어 지역사랑 상품권 환급 행사도 같이 진행한다.

기간은 온누리상품권은 1월 23일부터 2월 5일까지, 합천사랑상품권은 2월 1일부터 2월 10일까지이다.

방규식 시장번영회장은 “코로나19로 침체된 소비심리를 되살리고, 지역경제에 활력을 불어 넣길 희망한다”며 “어려운 시기를 잘 극복할 수 있도록 군민 여러분의 많은 참여를 부탁드린다”고 전했다.

