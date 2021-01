스위스 더마 브랜드 세타필, 카카오프렌즈와 콜라보 제품 출시한다

수분을 가두는 ‘모이스춰 락 테크놀로지‘ 를 발견한 콘 LAB 이야기

민감피부를 위해 만들어진 74년의 역사의 스위스 더마 브랜드 세타필이 오는 25일 남녀노소에게 인기 있는 국민 캐릭터 카카오프렌즈와 함께 콜라보레이션 제품을 출시한다.

민감 피부를 위한 저자극 #밀당보습으로 전 국민의 사랑을 받는 세타필과 친근한 매력을 선사하는 카카오프렌즈, 국민적인 사랑을 받는 두 브랜드의 만남으로 출시 전부터 많은 기대와 관심이 이어지고 있다.

이번 콜라보는 #밀당보습의 핵심이자 세타필만의 독보적인 피부 과학인 ‘모이스춰 락(Moisture Lock) 테크놀로지’를 카카오 프렌즈를 통해 풀어냈으며, 민감 피부의 고민을 해결하는 콘 LAB의 이야기로 펼쳐져 세타필만의 기술력을 소비자들에게 친밀감 있게 전달한다.

세타필의 모이스춰 락 테크놀로지는 보습 포뮬라가 피부 장벽의 손상으로 건조하고 예민해진 피부에 보습 막을 형성하고 피부 속 수분을 잠가 피부 표면의 수분 손실을 막는 기술이다. 특히 피부 속 수분은 깊숙이 밀어주고, 피부 밖 수분을 피부 안으로 끌어당겨 오랜 시간 동안 촉촉한 피부를 유지하게 해줘 건조함으로 당기고 간지러운 예민 피부에 효과적이다.

이번 콜라보는 세타필의 베스트 제품인 ‘모이스춰라이징 로션’, ‘모이스춰라이징 크림’ 등으로 구성된다. 이 외에도, 카카오프렌즈의 인기 캐릭터인 어피치와 라이언의 매력이 담긴 ‘세안 헤어밴드’, ’손거울’, ‘파우치’ 등의 콜라보 굿즈까지 만나볼 수 있다. ‘세타필 X 카카오프렌즈’ 콜라보 제품들은 25일부터 카카오 채널과 이베이 채널에서만 판매될 예정이다.

세타필의 마케팅팀 김정연 부장은 “대중들의 사랑을 받는 카카오프렌즈와의 협업을 통해 소비자들에게 친근하게 다가갈 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로도 민감 피부를 위한 세타필의 연구는 계속될 것”이라고 말했다.

카카오 채널에서는 세타필의 베스트 제품이 총 12가지 기획세트로 구성되었으며, ‘어피치 세안밴드’, ‘어피치 손거울’을 단독으로 증정한다. 이베이 채널에서는 총 6종의 기획세트가 판매되며, ‘라이언 세안밴드’를 비롯한 라이언 굿즈가 증정될 예정이다.

