수능 '1타 강사' 박광일 '댓글 조작' 혐의로 구속… 대성마이맥 '사과'

[아시아경제 김영은 기자] '대성 마이맥'에서 대입 수능 국어 '1타 강사'로 유명한 박광일 씨가 댓글조작 업체를 차려 경쟁 강사를 비방하는 댓글을 단 혐의로 구속됐다.

수원지법 성남지원 한성진 영장전담 부장판사는 18일 업무방해 및 명예훼손 혐의를 받는 박 씨에 대해 영장실질심사를 열고 박씨 등이 증거인멸과 도주의 우려가 있다"며 구속영장을 발부했다. 박 씨가 운영한 댓글조작 회사의 직원 등 댓글 조작에 가담한 관계자 2명도 같은 혐의로 함께 구속됐다.

앞서 수원지검 성남지청은 지난 13일 박 씨 등 일당에 대해 구속영장을 청구했다. 박 씨 등은 2017년 7월부터 2년여 동안 수백 개의 아이디를 만들어 경쟁업체와 다른 강사를 비방하는 댓글을 달아온 혐의를 받는다. 또 이들은 IP 추적을 피하기 위해 필리핀에서 가상사설망(VPN)을 통해 우회하는 방식을 사용한 것으로 나타났다.

박 씨는 처음 댓글 조작 논란이 불거진 지난 2019년 6월 입장문을 통해 "수험생 여러분께 큰 죄를 졌다. 모든 것이 오롯이 제 책임이며 그에 따른 벌도 달게 받겠다"라고 밝힌 바 있다. 그러면서 "2020학년도 대입 수능시험 강의까지는 마무리하겠다"라고 말했지만, 이후 현장 강의만 중단하고 인터넷 강의는 계속해온 것으로 나타났다.

박 씨는 검찰 수사 과정에서 "댓글 조작에 직접 가담하지는 않았다. 회사 본부장과 직원이 댓글 작업을 주도했다"라며 일부 혐의를 부인하는 취지의 진술을 한 것으로 알려졌다.

한편 박 씨의 구속 사실이 알려지면서 박 씨가 소속된 대성 마이맥의 강의 게시판에는 환불을 요구하는 수험생들의 항의가 이어지고 있다. 현재 대성마이맥 홈페이지에 박 씨의 사진과 강의명은 여전히 남아 있지만 강의는 볼 수 없는 상황이다.

그러자 대성마이맥은 19일 공식 홈페이지에 "대성마이맥 국어영역 박광일 강사가 2019년 6월 사건으로 구속 조사를 받게 됨에 따라 2022학년도 훈련도감 강좌의 정상적인 제공에 차질이 생겼다"라며 "박광일 강사와 학습을 진행 중이었던 수강생 여러분께 진심으로 사과드린다. 금일 대성마이맥의 입장 및 대책을 공지하겠다"라고 밝혔다.

