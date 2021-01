[아시아경제 황준호 기자] 윈텍 윈텍 320000 | 코스닥 증권정보 현재가 3,030 전일대비 80 등락률 +2.71% 거래량 193,829 전일가 2,950 2021.01.19 11:24 장중(20분지연) 관련기사 6월 22일 코스닥, 9.61p 오른 751.64 마감(1.30%↑)9월 주식·회사채 13.2兆 발행 전월比 8.9%↓…IPO 감소 주식 82%↓ close 은 22억원 규모 전자부품 마운터기 공급계약을 체결했다고 19일 공시했다. 계약규모는 매출액(199억원) 대비 11.06% 정도이며 계약 기간은 오는 6월30일까지다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr