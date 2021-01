동명대 창의·인성연구소, 학술지 ‘교육과 문화’ 2권 2호 발간

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동명대(총장 정홍섭) 창의·인성연구소(소장 윤정진, 유아교육과 교수)가 지난해 12월 31일 국내학술지 ‘교육과 문화’ 2권 2호를 발간했다.

‘교육과 문화’는 창의·인성연구소에서 발간하는 학술지로 2019년 12월 31일 창간호를 시작으로 연간 2회 발행된다. 이번 학술지는 세 번째 발간되는 학술지이다.

이번 호는 유아다문화인식연구소, 동명대학교, 경남대학교, 부산가톨릭대학교, 동명대학교 창의인성연구소, 중국 쭌이사범대학교, 경성대학교 등 총 7개 기관에서 투고한 논문 6편을 수록했다.

△유아교사의 다문화 연수경험 및 해외 체류경험이 다문화 교수 역량에 미치는 영향(유아다문화인식연구소 이강훈) △컴퓨팅적 사고 함양을 위한 교양교육(동명대학교 김정인/ 경남대학교 김병만/ 부산가톨릭대학교 이영우) △‘장자’를 통해 본 TV드라마 ‘사이코지만 괜찮아’: 차이의 존재론에 대한 소고(동명대학교 창의·인성연구소 임홍남) △유아교육과 보육의 통합을 위한 상향식 정책방안 수립연구(경남대학교 김병만) △중국 귀주성 유아부모교육 실태 및 요구도 조사 연구(중국 쭌이사범대학교 정궈펑/ 경남대학교 허우페이, 신은옥) △문화예술 중심 인성교육교양강좌를 개발하기 위한 프로그램 구성(경성대학교 윤미승/ 동명대학교 윤정진)이다.

‘교육과 문화’ 편집위원장 김병만 교수(경남대학교)는 학술지를 통해 “다양한 분야 교육전문가들의 논문을 통해 교육, 복지, 정보기술과 문화 전반의 발전에 기여할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

