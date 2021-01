‘급’ 높은 고정수요가 만드는 황금 상권 하이엔드 주거단지 독점하는 ‘안양 판테온스퀘어’

최근 수익형 부동산시장에서도 아파트 시장과 마찬가지로 똘똘한 한 채의 중요성이 높아지고 있다. 코로나19 여파로 인한 경기침체로 임대료와 투자수익률은 하락하는가 하면 공실률은 늘면서 임대수익을 추구하는 수익형 부동산에도 악영향을 미칠 수 있기 때문이다.

이 같은 현상은 수익형 부동산의 대표 주자인 상업시설에서도 나타나고 있다. 월세 등 매달 안정적인 수익을 얻는 것이 목적인 상업시설의 특징상, 임차인을 찾지 못해 장기간 공실이 발생할 경우 이에 따른 손실과 위험 부담이 주택 등 타 상품보다 더욱 큰 타격으로 다가오기 때문이다.

일반적으로 투자 안정성이 보장되는 상업시설은 곧 탄탄한 고정수요가 확보되는 곳으로 분석된다. 아파트나 오피스텔 단지 내 상업시설이 대표적인 예다. 이러한 단지 내 상업시설은 입주민 등 소비 주체가 항상 상주하기 때문에 활발한 점포 운영까지 가능하기 때문이다. 여기에 주변으로 유동인구나 배후수요가 풍부하다면 그 가치는 더욱 높게 평가된다.

차별화할 수 있는 상품성이 있는지 여부도 중요하다. 상가의 경우 독특한 외관이나 이국적인 컨셉 등을 갖추게 되면 핫플레이스로 주목받으며 지역 내에서뿐만 아니라 외부방문객들도 유치가 가능하기 때문이다. 이와 함께 최근에는 단지 내 상업시설 고정수요인 입주민들의 경제력도 중요한 요소로 떠오르고 있다. 경제적 능력이 뛰어난 수요층일수록 왕성한 소비력을 보임에 따라서다.

이렇다 보니 자산가, 영앤리치 등 상류층이 선호하는 고급 주거단지에 조성되는 상업시설은 분양 초기부터 많은 이들이 주목하기도 한다. 일례로 서울 강남구 고급 오피스텔 ‘신사역 멀버리힐스’의 단지 내 상업시설은 최고 61대 1의 높은 경쟁률을 기록하며 이목을 끌기도 했다. 해당 시설은 총 95세대의 고정수요에 인근 신사역 유동인구까지 풍부한 수요를 갖추게 된다.

한 부동산 전문가는 "배후수요 대비 상업시설 희소성이 높은 지역은 여전히 수익률이 좋다"라며 “특히 경제력 높은 입주민들이 고정수요로 확보되는 시설의 경우 핵심 테넌트들이 완비된 경우가 많아 외부 소비자 선호도 또한 높은 편으로, 그런 곳을 선점하는 것이 중요하다”라고 조언했다.

이 가운데 500여 세대 고정수요를 확보하는 고급 주거단지 내 상업시설이 분양을 앞둬 투자자들의 높은 관심이 전망되고 있다. 안양시 최초 하이엔드 브랜디드 주거단지 ‘안양 디오르나인’ 내 상업시설 ‘안양 판테온스퀘어’가 그 주인공이다.

‘안양 판테온스퀘어’가 들어서는 ‘안양 디오르나인’은 공동주택, 오피스텔, 상업시설 등으로 구성되는 복합시설로, 상위 1%의 하이엔드 라이프 스타일이 컨셉인 만큼 유명인사부터 재력가, 셀럽 등 상류층의 입주가 예상되고 있다. 추후 ‘안양 판테온스퀘어’는 이들 수요를 독점하게 되며 365일 꾸준한 수요로 안정적인 수익도 기대해볼 만하다.

또한 ‘안양 디오르나인’ 주거시설은 총 3개 동에 540호실 규모로 조성되며, 대부분 건물 한 채로 공급됐던 고급 주거시설과 압도적인 규모 차이를 보이는 만큼 상업시설인 ‘판테온스퀘어’의 투자 가치 역시 높게 분석된다.

인근으로는 삼성래미안(1998세대), 주공뜨란채(1093세대), 래미안안양메가트리아(4250세대) 등 대단지 아파트가 인접해 7000세대가 넘는 대형 배후수요를 갖추게 된다. 게다가 이 주변으로 대형 복합 쇼핑몰 등이 전무해 풍부한 수요가 모여드는 항아리 상권으로서의 역할이 전망된다. 범위를 좀 더 넓히면 평촌신도시, 광명 일대 거주민까지 수요로 확보 가능하다.

가까운 미래에는 더욱 뛰어난 배후수요를 누리게 될 것으로 보인다. 인근 부지에 공공용지와 복합개발용지로 구성된 안양 행정업무복합타운 조성사업이 추진 중인 데다 안양 냉천지구 주거환경개선사업(2329세대), 소곡지구 주택 재개발사업(1394세대) 등으로 추가적인 수요 확장이 예측되기 때문이다. 이와 더불어 내년 착공되는 월곶~판교선 안양역 역사(예정)가 도보 5분으로 인접한 역세권으로, 이용객 및 유동인구의 활발한 접근이 기대된다.

‘안양 판테온스퀘어’는 아치 등 로마 판테온 신전의 건축양식을 현대적으로 재해석하고, 대규모 광장과 샹들리에를 연상케 하는 예술조형물, 저녁마다 화려하게 빛나는 쇼핑몰로 고풍스러우면서도 스타일리시한 디자인을 도입할 예정이다. 이를 통해 ‘안양 디오르나인’과 마찬가지로 안양에 없던 새로운 라이프스타일을 선보이며 쇼핑의 ‘격’을 한층 높인다는 계획이다.

이와 함께 다양한 특화공간을 조성해 안양의 새로운 명소로 자리잡을 계획이다. 하늘에 펼쳐지는 초대형 클라우드 예술작품 메인광장 ‘판테온스퀘어’와 더불어 바닥 LED 조명을 활용한 2층 브릿지 ‘오로라 웨이’, 연인과 머무르며 추억을 만드는 예술작품공원 ‘플레이스 플로라’, 문화감성과 미디어가 공존하는 만남의 광장인 지하 1층 ‘뮤즈 클러스터’ 등이 조성된다.

조명 전문가의 컨설팅을 통해 화려한 야간조명이 아름다운 공간들로 마련되며, 현대적으로 디자인한 네오클래식 인테리어 공간과 어우려져 최근 트렌드인 SNS ‘인생사진’ 포토존으로 각광받을 것으로 기대된다.

‘안양 판테온스퀘어’는 주중과 주말을 가릴 것 없이 고객들을 끌어들일 수 있는 다양한 테넌트들을 적극적으로 추진하고 있으며, 안양의 랜드마크로 자리잡을 수 있도록 주거단지와 전체적인 컨셉은 공유하면서 별도의 브랜드 명을 부여해 소비자들의 주목도를 높일 계획이다. 또한 누구나 쾌적하게 방문할 수 있도록 법정대비 120%의 넉넉한 주차 공간을 확보했으며, 가족을 픽업하기 좋은 드롭오프존과 여유로운 여성 및 장애인 전용 주차 공간도 조성한다.

한편 ‘안양 판테온스퀘어’ 홍보관은 4호선 범계역 인근인 안양시 동안구 호계동 895-5에 마련되며 방문 시 상세한 정보를 확인할 수 있다.

