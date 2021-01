[e공시 눈에 띄네]코스닥-15일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 파라텍=민국저축은행 및 (주)까뮤이앤씨에 대한 대출금액 전액상환으로 일부 주식담보제공계약 해지...담보권 전부 실행시, 최대주주 변경가능성 소멸

◆ 피씨엘=오세아니아서 1188만원 규모 의료기기 등 공급계약

◆ 신라젠=양태정 경영지배인 신규 선임

◆ 홈센타홀딩스=권리락(유상증자)

◆ 인크로스=5억1800만원 규모 자사주 처분 "주식매수선택권 행사"

◆ 큐브엔터=강승곤·안우형 대표 체제로 변경

◆ 테스=서셉터 및 이를 포함하는 MOCVD 장치 관련 특허 취득

