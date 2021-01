[아시아경제 김종화 기자]중소기업중앙회는 17일 "이재용 삼성전자 부회장에 대한 사법부의 선처를 바란다"고 밝혔다.

중기중앙회는 18일 국정농단 사건 파기환송심 재판 선고를 앞둔 이 부회장에 대해 "국정농단 사건에 대한 잘못된 부분은 바로잡아야 하겠지만 삼성이 우리경제에 차지하는 역할과 무게를 감안하면 당면한 코로나 위기를 극복하고, 우리나라 경제생태계의 선도역할을 할 수 있도록 이 부회장이 충분히 오너십을 발휘할 기회를 주어야 한다"고 호소했다.

삼성의 오너리스크 방지를 위한 지배구조 개편의 필요성도 언급했다. 중기중앙회는 "삼성은 대한민국 대표기업이라는 위상에 걸맞게 지배구조를 개편해 오너리스크를 방지하고, 코로나 위기 극복을 위한 사회적 책임과 적극적인 투자를 통해 대한민국 경제 발전에 최선을 다해 줄 것"을 요청했다.

