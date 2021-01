경북도, 경력단절여성 인턴지원금 확대 … '정규직 전환' 추가 지원

'새일여성인턴' 사업 시행 … 정규직 전환 이후 6개월 고용유지 기업 대상

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 코로나19 전국 확산과 경기침체로 어려움을 겪고 있는 도내 7만여명의 경력단절여성을 위해 새일여성인턴 사업비 17억원을 확보했다고 17일 밝혔다.

지난해까지는 인턴기간 동안(3개월)에만 기업체에게 인턴지원금을 월 80만원씩(시간제 60만원) 총 240만원(시간제 180만원)을 지원하고, 인턴 종료 후 상용직 또는 정규직 전환일로부터 3개월 이상 근속 시 취업장려금 60만원을 지급했다.

올해는 기업체의 계속적 고용유지 의욕을 높이기 위해 기존 인턴지원금(월 80만원) 이외에도 추가로 인턴기간 종료 후 상용직 또는 정규직으로 전환 후 6개월 이상 고용유지 시 기업체에 새일고용장려금 80만원을 추가 지원하고, 직원에게는 근속장려금 60만원을 지급키로 했다.

새일여성인턴사업 지원대상 기업은 4대 보험이 적용되고 상시 근로자가 5명 이상~1000명 미만 사업장이다. 전일제 인턴은 주 35시간 이상, 시간제 인턴은 주 20~35시간 미만의 근로 여건이 되면 지원이 가능하다. 여기에는 한시적으로 1인 기업도 해당된다.

신청을 원하는 여성은 가까운 우리지역 여성새로일하기센터에 구직 등록을 먼저 해야 하고, 이후 온라인 또는 지역별 여성새로일하기센터에 방문하여 신청하면 된다.

신동보 경북도 여성가족행복과장은 "여성인턴사업은 출산과 아이보육으로 충분히 일할 수 있는 능력이 있음에도 불구하고, 오랫동안 경력이 단절된 여성들을 위한 맞춤형 사업으로, 지역기업과 도내 여성들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr