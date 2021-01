16일 오후 6시 전국서 코로나 신규 확진 396명…전날보다 35명↓

수도권 275명, 비수도권 121명

세종과 제주는 신규 확진자 없어

[아시아경제 임혜선 기자] 16일 오후 6시까지 전국에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 전날보다 적은 것으로 나타났다.

방역당국과 지방자치단체에 따르면 이날 0시부터 오후 6시까지 전국적으로 코로나19 신규 확진자수는 총 396명이다. 전날 같은시간 확진자수(431명)보다 35명 적다.

지역별로 보면 수도권이 275명(69.4%), 비수도권이 121명(30.6%)이다. 시도별로는 서울 123명, 경기 121명, 인천 31명, 부산 21명, 광주·경북 각 14명, 대구·강원·경남 각 12명, 전남 10명, 울산·충북 각 7명, 충남 5명, 전북 4명, 대전 3명 등이다. 세종과 제주에서는 아직 신규 확진자가 나오지 않았다.

17일 0시 기준으로 발표될 신규확잔자수는 더 늘어날 전망이다. 전날 오후 6시 이후 신규 확진사수가 149명 늘어난 것을 감안하면 17일 0시 기준 확진자수는 500명 안팎을 나타낼 것으로 예상된다.

주요 감염사례를 보면 광주에서는 집단감염이 발생한 효정요양병원에서 8명이 추가로 확진됐다. 또 경북 상주시 BTJ열방센터 관련 확진자는 하루 만에 27명 증가해 누적 756명이 됐다. 경기도 김포시는 관내에서 4명이 확진 판정을 받았다. 서울 송파구 동구구치소 관련 누적 확진자는 1221명이며, 충북 괴산·음성·경기 등 병원 관련 확진자는 438명으로 각각 늘었다.

