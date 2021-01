[아시아경제 임주형 기자] 인천의 한 주택에서 9세 여아가 숨지고 어머니로 추정되는 40대 여성은 쓰러진 채 발견돼 경찰이 수사에 착수했다.

15일 인천 미추홀경찰서와 소방당국 등에 따르면 이날 오후 3시27분께 미추홀구 한 주택에서 A(9) 양과 어머니로 추정되는 40대 여성 B 씨가 쓰러져 있는 것을 현장에 출동한 경찰이 발견했다.

신고는 B 씨가 직접 한 것으로 파악됐다.

119 구급대가 현장에 도착했을 당시 A 양은 이미 숨진 상태였다. 한편 연기를 흡입한 상태로 쓰러진 B 씨는 이후 응급차를 통해 인근 병원에 이송, 현재 치료를 받고 있다. B 씨는 의식이 있는 것으로 전해졌다.

경찰은 신고 내용 등을 토대로 구체적인 사건 발생 경위를 수사하고 있다.

