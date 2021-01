드링킷, 소상공인 응원 캠페인 '배달 맛집 자랑' 진행

코로나19로 힘든 소상공인 여러분! 응원합니다

[아시아경제 김진선 기자] 아시아경제 매거진 '드링킷'에서 '배달 맛집 자랑' 캠페인을 진행한다.

'배달 맛집 자랑' 캠페인은 드링킷 인스타그램 공식 계정에서 진행되며, 14일 게시물을 통해 그 시작을 알렸다.

코로나19 여파로 인해 쉽지 않은 시간을 견디고 있는 소상공인을 대상으로 이뤄지는 이번 캠페인은, 숨겨진 맛집을 드러낼 기회가 될 것으로 보인다. 더불어 매번 같은 배달 음식만 시켜 먹는 주문자들은, 색다른 맛집을 경험할 수 있다.

맛집을 알리고 싶은 대표는, 가게의 기본 정보와 내세우고 싶은 요리 사진과 설명 등을 드링킷 인스타그램 프로필 링크를 클릭해 네이버 폼에 작성하면 된다. 매주 추첨을 통해 화요일 오후에 스토리를 통해 공개될 예정이며, 지나친 허위 광고는 대상자에서 제외될 수 있다.

'드링킷'은 주류를 중심으로 잘 놀기 위한 정보를 제공하며 힙플레이스, 레시피, 페스티벌 등 다양한 즐거움을 전하는 매거진이다.

디자인=조윤정 인턴기자

