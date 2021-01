北 열병식 개최 "세계최강의 병기" 과시…김정은 참석 (3보)

14일 저녁 김일성 광장서 개최

잠수함발사탄도미사일 등 공개

북한이 14일 저녁 김정은 노동당 총비서가 참석한 가운데 제8차 당대회 기념 열병식을 개최한 것으로 확인됐다.

조선중앙방송은 15일 "당 제8차 대회 기념 열병식이 1월 14일 저녁 수도 평양의 김일성 광장에서 성대하게 거행됐다"며 "김정은 동지께서 열병식에 참석했다"고 보도했다. 열병식을 기념하는 축포에 이어 전투기 비행이 이뤄졌으며, 미사일과 장갑차 종대가 줄줄이 광장에 들어섰다.

방송은 "세계를 압도하는 군사기술적 강세를 확고히 틀어쥔 혁명강군의 위력을 힘있게 과시하며 수중전략탄도탄 세계최강의 병기"라고 밝혀 잠수함발사탄도미사일(SLBM)도 공개됐음을 알렸다.

그러면서 "어떤 적이든 우리 영토밖에서 선제적으로 철저히 소멸할 수 있는 강한 타격력을 갖춘 미더운 우리의 로켓 종대들이 우렁찬 동음으로 지심을 흔들었다"고 소개해 화성-15형 등 대륙간탄도미사일(ICBM)도 열병식에 등장했음을 시사했다.

방송은 "그 이름만 들어도 적대 세력들이 전율하는 당의 믿음직한 핵무장력인 전략군 종대에 관중들은 열광적인 환호를 보냈다"면서 "장갑차 종대를 선두로 한 기계화 종대들의 열병 행진이 시작됐다"고 했다.

이어 "최신형 전술 로켓 종대들이 공화국기를 나부끼며 광장으로 진입했고 군 전투력의 상징이라고도 할 수 있는 주력 탱크 종대가 전진해 나갔다"고 했다.

주석단에는 김 위원장을 비롯해 최룡해 최고인민회의 상임위원장, 조용원 당 비서, 리병철 당 중앙군사위원회 부위원장, 김덕훈 내각총리가 자리했다.

이외에도 박태성, 정상학, 리일환, 김두일, 최상건, 김재룡, 오일정, 김영철, 오수용, 정경택, 리영길, 박태덕, 허철만, 김형식, 박명순, 리철만, 태형철, 김용환, 박정근, 양승호, 정현철, 리선권 등 정치국 위원과 후보위원 등이 호명됐다. 박봉주 전 국무위원회 부위원장은 원로석에 모습을 드러냈다.

박정천 군 총참모장이 리병철 부위원장에게 열병식 준비검열 보고를 했고, 리병철 부위원장이 김 위원장에 보고했다.

북한이 당대회를 기념해 열병식을 개최한 것은 이번이 처음이다.

'저녁 열병식' 역시 지난해 10월 노동당 창건 75주년 기념 열병식에 이어 이번이 두 번째로, 이례적으로 짧은 기간인 3개월 만에 재차 열병식을 하고 국방력을 대내외에 과시했다.

한편 북한은 이번 8차 당대회의 전과정을 통해 국방력 강화 목표를 분명히 했다. 노동당 규약을 개정해 국방력 강화를 명시했으며, 김정은 위원장의 사흘간 '당중앙위원회 사업총화보고'에서도 구체적 과업으로 많은 분량을 국방분야에 할애했다.

김 총비서는 지난 5~7일 한 사업총화 보고에서 경제·사회 등 다른 부문과 달리 국방에서 상당히 구체적인 비전을 제시했다.

또한 핵추진잠수함 개발을 공식화하고 미국 본토를 사정권으로 하는 ICBM의 명중률을 높이라고 주문하는가 하면 방공망을 무력화할 수 있는 '극초음속' 무기의 개발도 시사했다.

심지어 새로운 핵잠수함 설계연구가 끝나 최종 심사단계에 있다고 밝히면서 "핵장거리 타격 능력을 제고하기 위한 핵잠수함과 수중발사핵전략무기 보유"를 국정 과제로 제시했다.

