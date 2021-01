[아시아경제 이민우 기자] SJM은 자동차 엔진용 부품 제조사 엠에이치기술개발의 주식 1만6693주를 20억원 상당에 취득하기로 결정했다고 14일 공시했다. 이로써 SJM은 MH기술개발의 지분 10.71%를 확보하게 된다.

SJM 측은 " 전기차 부품 사업진출을 위한 지분투자 "라고 설명했다.

