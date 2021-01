에어비앤비, 대통령 취임 성수기때 워싱턴DC 예약 취소하는 까닭

트럼프 지지자 및 극우단체 폭력사태 우려

전액 환불 및 신규예약도 중단

[아시아경제 권재희 기자] 미국의 숙박공유업체 에어비앤비가 조 바이든 대통령 당선인의 취임식 주간에 워싱턴DC의 모든 숙박예약을 취소하기로 했다.

의회 난입사태로 한 차례 홍역을 겪은 에어비앤비가 바이든 당선인의 취임식을 계기로 또 한번 도널드 트럼프 대통령 지지자들의 폭력 소요 사태에 휘말릴 수 있다는 우려에서다.

13일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 에어비앤비는 바이든 당선인의 취임식이 진행되는 다음 주 월요일부터 금요일까지 워싱턴DC의 숙박 예약을 전면 취소하고, 신규 예약도 받지 않겠다고 밝혔다.

지난 6일 연방의회 난입 사태를 일으킨 트럼프 대통령의 지지자들과 극우단체 회원들은 오는 20일 바이든 당선인 취임식에 맞춰 '100만명 민병대 행진'을 추진 중이다.

에어비앤비는 성명을 통해 "무장 단체들이 워싱턴DC로 이동해 취임식을 방해하려 하는 계획에 대해 보고를 받았다"며 "연방정부 관계자들과 상의해 예약 취소를 결정했다"고 말했다.

이번 조치는 에어비앤비 뿐 아니라 에어비앤비가 소유한 호텔예약 플랫폼인 호텔투나잇에도 적용할 예정이다. 다만 해당 날짜에 걸쳐 기존 장기예약이 있는 투숙객들에 대해서는 금지조치가 적용되지 않는다.

에어비앤비는 숙박 예약을 받은 워싱턴DC 주민과 이용객들에게는 관련 비용을 전액 환불한다는 방침이다.

또한 에어비앤비는 신원이 확인된 의회 난입사태 연루자와 증오단체 회원과 증오단체와 관련이 있는 사람들에 대해선 에어비앤비 플랫폼 이용을 영구 금지하는 조치를 취하고 있다.

미국의 주요 호텔 체인인 힐튼과 메리어트는 취임식에 공식적으로 초대받은 고객들이 있다는 점을 고려해 기존의 숙박예약을 유지한다고 밝혔다.

메리어트는 "취임식까지 호텔 문을 계속 열 것"이라며 "우리는 고객의 안전을 최우선으로 생각해 상황을 면밀히 주시하고 있으며 보안 계획을 수립하고 있다"고 전했다.

