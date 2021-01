넥슨의 창업자 김정주 NXC 대표가 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 항공우주기업 스페이스X에 투자했다.

13일 관련 업계에 따르면 NXC는 지난해 8월 스페이스X가 모집한 19억달러(약 2조원) 규모 전환우선주 신주에 1600만달러(약 175억원)를 투자했다. NXC는 국내 자산운용사가 특수목적법인(SPC)으로 조성한 펀드에 약 60% 규모로 참여한 것으로 전해졌다.

스페이스X는 머스크가 설립한 항공우주기업으로 지난해 5월 민간 유인우주선 '팰컨9'을 국제우주정거장(ISS)으로 보내며 우주 개척사에 이정표를 세운 바 있다.

김 대표는 NXC를 통해 신사업 분야에 투자를 지속하고 있다. 최근에는 가상화폐 거래소 '빗썸' 인수를 검토한다는 소식이 전해지기도 했다.

