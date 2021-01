㈜한진, 택배종사자 1만명 대상 출장 건강검진

100개 터미널에 건강검진 버스 순회…60여개 항목 검사

[아시아경제 유제훈 기자] ㈜ 한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 47,600 전일대비 200 등락률 -0.42% 거래량 16,518 전일가 47,800 2021.01.13 09:51 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-11일한진, 4Q 영업익 286억원…전년比 15.8% ↑'미래성장전략·CSV 강화' ㈜한진, 조직개편 단행 close 이 택배종사자 1만여명을 대상으로 출장 건강검진을 실시한다. ㈜한진은 오는 4월까지 택배기사, 간선기사, 집배점장 등 관련 종사자 1만여명을 대상으로 출장 건강검진을 실시한다고 13일 밝혔다.

이번 출장검진은 지난 10월 ㈜한진이 발표한 택배기사 과로 방지 대책의 일환이다. ㈜한진은 연간 4억5000만원을 부담, 뇌심혈관 검사, 혈액검사, 지질대사, 고혈압, 간 기능, 관절염 검사 등 60여개 항목이 포함된 건강검진을 인당 연 1회 지원한다.

출장검진은 병원 방문이 어려운 택배기사의 근무상황을 고려, 검진버스가 오는 4월까지 전국 100개 한진택배 터미널에 순차 방문하는 방식으로 실시된다. 이달엔 서울, 경기 일부 지역서 근무하는 택배기사 약 1000명을 대상으로 검진을 진행할 예정이다.㈜한진은 앞으로도 택배기사의 건강보호를 위해 전국 모든 택배기사가 매년 1회 정기 검진을 받을 수 있도록 할 계획이다.

한편 ㈜한진은 지난해 발표한 과로방지 대책을 위해 오후 10시 이후 심야배송 중단했다. 본사 및 지점에 관련 전담인력을 배치, 심야배송 사례가 확인되면 담당자를 면담해 집배점 내 지역을 조정 하는 등으로 대응 중이다. 아울러 물량 과다로 인한 심야배송이 발생하는 지역엔 현재까지 차량 200대를 추가 투입한 상태다.

아울러 분류지원인력은 지난 11월부터 사업장 환경을 고려해 단계적으로 투입 중이다. 현재 전년 대비 물량 증가율이 높은 터미널에 300명을 투입했고 오는 3월까지 총 1000명을 투입할 방침이다.

이와 함께 서브터미널 자동화 설비 도입도 추진 중이다. 오는 2023년까지 대전메가허브터미널을 구축하고 자동화 설비를 도입하는 등에 4000억원을 투자한다는 방침이다. ㈜한진은 "택배기사 건강 보호 조치를 포함한 과로 방지 대책 이행에 만전을 기하고 있다"고 전했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr