[아시아경제 구은모 기자] 대우건설 대우건설 047040 | 코스피 증권정보 현재가 5,680 전일대비 180 등락률 -3.07% 거래량 5,063,818 전일가 5,860 2021.01.12 14:01 장중(20분지연) 관련기사 대우건설, 커뮤니티 활발... 주가 -1.88%.대우건설, 주가 5810원 (-1.53%)… 게시판 '북적'대우건설, 2865억 규모 상계2구역 재개발사업 시공사 선정 close 은 에스앤비본리로부터 3165억원 규모의 대구 달서구 본리동 주상복합 신축사업을 수주했다고 12일 공시했다. 계약금액은 2019년 연결 기준 매출액의 3.66% 규모이며, 계약기간은 실착공일로부터 47개월이다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr