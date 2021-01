'펜트하우스2' 내용 유출?…김수민 아나운서, 스포일러 논란

[아시아경제 나한아 인턴기자] SBS 김수민 아나운서가 드라마 ‘펜트하우스’ 시즌2 일부 내용을 유출했다는 스포일러 논란에 휩싸였다.

김 아나운서는 9일 개인 유튜브 채널 '수망구TV' 브이로그 영상에서 드라마 ‘펜트하우스’에 특별 출연하게 됐음을 알리며 대본 연습에 나섰다.

해당 장면은 빨리 감기로 편집돼 대사 내용이 들리지 않았다. 하지만 일부 온라인 커뮤니티에서 김 아나운서가 연습하는 영상을 느린 배속으로 편집해 대사를 받아적은 게시물들이 올라오며 논란에 휩싸였다.

김 아나운서가 올린 영상에서는 대사가 들리지 않았으나 영상을 천천히 돌려보면 대사 내용을 파악할 수 있다는 것. 커뮤니티의 한 누리꾼은 김수민 아나운서의 연습 영상을 느린 배속으로 바꾼 뒤 대사를 받아 적었다며 구체적인 내용을 올리기도 했다.

관련 글들은 SNS를 통해 퍼져나가며 논란이 커지자 김수민 아나운서는 관련 영상을 포함한 유튜브 채널 내 모든 콘텐츠를 돌연 삭제하고 SNS 계정을 비공개로 전환했다.

드라마 '펜트하우스'는 지난 5일 시즌1을 종영했고 오는 29일 시즌2 첫 방송을 앞두고 있다. '펜트하우스2'에 특별 출연하는 김 수민 아나운서는 2018년 최연소 SBS 아나운서로 입사해 'SBS 애니갤러리', '본격연예 한밤', '톡톡 정보 브런치' 등을 진행했다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr