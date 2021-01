헌재 "'장애인학대' 사건 특수성 고려 없는 소멸시효 규정 합헌"

[아시아경제 최석진 기자] '장애인학대' 사건이라는 특수한 관계에서 발생한 채권에 대한 예외를 두지 않고 모든 채권의 소멸시효를 일률적으로 '채권을 행사할 수 있는 때로부터 10년'으로 정한 민법 조항은 헌법에 위반되지 않는다는 헌법재판소 결정이 나왔다.

헌재는 지적장애인 A씨 등이 '채권은 10년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다'고 정한 민법 제162조 1항과 '소멸시효는 권리를 행사할 수 있는 때로부터 진행한다'고 정한 같은 법 제166조 1항이 재산권을 침해한다며 낸 헌법소원심판 사건에서 재판관 전원 일치 의견으로 합헌 결정했다고 7일 밝혔다.

헌재는 "부당이득반환청구권은 특정한 가해자의 고의 또는 과실로 인한 가해행위를 전제하지 않고, 그러한 가해행위의 유무와 무관하게 일정한 사건에 의해 재산적 가치가 이동한 경우 그 수익을 환수해 공평의 원칙을 실현하는 데 취지가 있다"고 전제했다.

이어 "설령 청구인들 주장과 같이 당해 사건의 기초가 된 사회적 생활관계가 장애인복지법 제2조 3항의 '장애인학대'’에 관한 것일 수 있으나, 그렇다 하더라도 부당이득반환청구권은 위법한 가해행위로 인한 손해의 보전이나 응보와 별개의 취지에서 성립하고 행사되는 것이므로 거기에는 소멸시효의 존재이유인 ‘법적 안정성의 보호,채무자의 이중변제 방지, 채권자의 권리 불행사에 대한 제재 및 채무자의 정당한 신뢰보호’가 그대로 타당하고,따라서 민법상 소멸시효 조항의 기산점과 시효기간을 그대로 적용하도록 하는 것이 타당하다"고 이유를 밝혔다.

또 헌재는 "'장애인학대'에 관련된 부당이득반환청구 사건에 있어 소멸시효의 기산점에 관해 별도의 규정을 두거나 시효기간을 10년보다 장기로 하는 입법도 가능하겠지만, 그 같은 입법론은 별론으로 하고 입법의 가능성이 있다는 사정만으로 장애인학대에 관한 사건의 특수성을 고려하지 않은 민법상 소멸시효 조항을 둔 입법자의 판단이 입법재량의 범위를 벗어난 것으로 볼 수는 없다"고 덧붙였다.

지적장애 2급인 A씨와 B씨 모자는 각각 2001년 9월과 2002년 6월부터 2016년 10월까지 C씨가 운영하는 한과 제조공장에서 주 6일 하루 10시간씩 일을 했지만 임금을 받지 못했다.

검찰은 C씨를 근로기준법 위반 등 혐의로 기소했고, 2018년 1월 24일 대법원에서 징역 2년의 형이 확정됐다.

A씨 등은 2018년 1월 22일 체불임금을 받기 위해 C씨를 상대로 부당이득반환 청구 소송을 제기했다. 하지만 법원은 채권의 소멸시효를 10년으로 정한 민법 제162조 1항과 소멸시효의 기산점을 정한 같은 법 제166조 1항에 따라 소송을 낸 때로부터 역산해 10년이 지난 채권은 이미 소멸시효가 완성됐다며 일부 승소(일부 패소) 판결을 내렸다.

나아가 법원은 1심 재판 중 A씨 등의 해당 법률조항들에 대한 위헌법률심판 제청 신청을 기각했고, 이에 A씨 등은 헌재에 헌법소원을 냈다.

한편 이선애 재판관은 "지적장애인은 근로조건에 대해 제대로 협의하지 못하거나 부당하게 형성된 근로관계를 청산하는 것이 어려운 상황임을 고려할 때 소멸시효를 10년보다 장기화하는 입법적 개선을 생각해 볼 필요가 있다"는 보충의견을 냈다.

