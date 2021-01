[충무로 북카페] 서점에도 바글바글한 '동학개미'

'주식투자 무작정 따라하기' 5위 등 증시 관련 서적 새해에도 선전

9위 오른 '위기의 시대, 돈의 미래' 포스트 코로나 경제추이도 관심

[아시아경제 박병희 기자] 코스피 3000 시대가 열렸다. 코스피 지수는 지난 6일 사상 처음으로 3000선을 돌파했고 8일 개장 초반 3092.65까지 치솟았다. 지난해 3월 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 1439.43까지 추락한 상황과 비교하면 9개월 만에 배로 뛴 셈이다. 코스피는 지난해 11월과 12월 각각 14.3%, 10.9%의 월간 상승률로 뜨거운 연말 랠리를 펼쳤고 새해 들어서도 기세가 수그러들지 않고 있다. 주식시장을 둘러싼 관심이 뜨거울 수밖에 없다. 이번 주 아시아경제 베스트셀러 순위에서도 주식 투자 관련 서적의 선전이 눈에 띈다.

아시아경제신문은 12월31일~1월6일 도서 판매량을 기준으로 베스트셀러를 선정했다. 교보문고·인터파크·예스24 등 주요 온·오프라인 서점의 판매량 순위를 참고하되 아시아경제 기자들의 평점을 더해 종합 순위를 매겼다.

'주식투자 무작정 따라하기'와 '미스터 마켓 2021'이 5위와 7위에 각각 올랐다. '주식투자 무작정 따라하기는 주식 투자 입문서이고 '미스터 마켓 2021'은 유튜브 인기 투자 채널 '삼프로TV'의 주식 전문가 5인의 올해 주식시장 전망서다. 모두 주식시장과 직접 연관된 책이다. 순위에 들진 못했지만 현직 월스트리트 트레이더의 투자 방법을 소개한 '뉴욕 주민의 진짜 미국식 주식투자'도 인기다.

세계적인 거물 투자자 짐 로저스의 '위기의 시대, 돈의 미래'도 9위에 올랐다. 코로나19 시대의 세계 경제 흐름을 예측했다. 코로나19를 화두로 새로운 소비 트렌드에 대해 분석한 김난도 서울대 생활과학대학 소비자학과 교수의 '트렌드 코리아 2021'은 2위에 오르며 장기간 베스트셀러 목록에 자리하고 있다.

지난해 예기치 못한 코로나19 사태가 우리의 일상을 송두리째 바꿔놓으면서 향후 경제 추이에 대한 사람들의 궁금증이 커졌다. 예스24는 코로나19 사태의 영향으로 지난해 경영 전략·경영 혁신 관련 도서 판매량이 36.5% 늘었다고 전했다. 지난 5년 중 가장 높은 판매 증가율이다. 김밥·스시 레스토랑 스노우폭스의 창업주 김승호 회장이 쓴 '돈의 속성'이 오랫동안 베스트셀러로 인기를 누리는 것도 이런 흐름과 무관치 않다.

새해 첫 베스트셀러 집계에서 1위에 오른 책은 이미예의 판타지 소설 '달러구트 꿈 백화점'이다. '달러구트 꿈 백화점'은 잠이 든 뒤 원하는 꿈을 살 수 있는 가게다. 꿈에서라도 소원을 이뤄 행복해질 수 있다는 독특한 소재로 아이, 어른 할 것 없이 호응이 대단하다. '달러구트 꿈 백화점'은 예스24 독자들이 뽑은 '2020 올해의 책', 독서 플랫폼 밀리의서재가 뽑은 '2020 올해의 책'에 잇따라 선정되기도 했다. 손원평 작가의 '아몬드'는 8위를 장식했다. 지난해 말부터 부각된 여성 작가 소설의 인기가 해를 넘겨서도 이어지고 있다.

시·에세이 분야는 지난해 하반기 주춤하는 모습을 보였는데 모처럼 두 권이 순위에 포함됐다. 류시화 시인의 '마음챙김의 시'가 꾸준히 관심을 받으며 공동 10위로 자리 잡은 가운데 김재식 작가의 '좋은 사람에게만 좋은 사람이면 돼'가 새롭게 순위에 진입했다. 김 작가는 새 책에서 사람 사이의 관계에 대해 이야기한다. 모든 사람에게 완벽하게 좋은 사람일 순 없는 만큼 타인에게 좋은 사람이 되기 위해 애쓰기보다 자기 자신이 소중한 사람임을 깨닫는 일이 중요하다고 조언한다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr