[e공시 눈에 띄네]코스닥-6일

<장 종료 후 주요 공시>

◆ 티앤엘=사업확장을 위해 경기도 용인시 수지구에 있는 건물과 토지를 78억원에 양수한다고 공시.

◆ 유니테스트=직원 주식 교부를 위해 10억원 규모의 자사주 처분.

◆ 피씨엘=43억원 규모로 유럽지역에 의료기기를 공급하는 계약을 맺었다고 공시.

◆ 이노와이즈=거래소는 이노와이즈에 횡령, 배임 혐의가 발생함에 따라 상장적격성 실질심사 사유가 추가됐다고 밝힘.

◆ 에이치엔티=운영자금 확보를 위해 휴림로봇 주식 543만여주를 약 93억원에 처분한다고 공시.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr