[클릭 e종목]"제일기획, 악조건 속에도 선방한 실적"

삼성증권은 6일 제일기획에 대해 안좋은 영업환경 속에서도 선방한 실적을 올렸다며 투자의견 '매수'와 목표주가 2만6000원을 유지했다.

최민하 삼성증권 연구원은 "4분기 제일기획의 영업이익은 전년동기 대비 23%할 것으로 예상된다"며 "분기말 국내외 영업환경 악화 등으로 외형 성장률이 당초 기대보다 낮아질 전망이지만 비용 효율화를 통한 이익 개선을 시현할 것으로 보인다"고 전망했다.

그는 "12월 들어 국내를 비롯해 특히 유럽, 인도 등이 코로나 19 재확산으로 회복세가 둔화됐다"며 "당초 기대보다는 4분기 실적에 대한 눈높이는 낮춰야 할 것으로 판단된다"고 진단했다. 비용 효율화에 따른 수익성 개선 효과는 지속됐지만 전년동기 대비 매출총이익 증가율이 직전 분기 대비 감소폭이 커졌다는 분석이다.

다만 올해는 기저 효과에 더해 디지털 전환 등으로 계열 및 비계열 모두 외형 성장을 이끌어 낼 것으로 예상했다. 최 연구원은 "디지털, 데이터 등 성장 분야의 역량을 강화할 수 있는 M&A를 적극 검토 중으로 성사 시 추가 실적 개선도 가능하다"고 강조했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr