[기관·외인 연속 순매수 우량주 분석] 한화솔루션, 넷게임즈 외

투자 정보를 실시간으로 분석하는 AI라씨로에 따르면 오늘 기관은 한화솔루션, 넷게임즈, 옵트론텍 등을 연속 순매수하고 있는 것으로 나타났다. 외인은 비엠티, 선광, 광명전기 등을 최근 5일 연속 순매수하는 것으로 분석됐다.

[1/5 주요매매 주체 수급포착 분석]

→ 외인연속순매수(확인하기▶)

→ 기관연속순매수(확인하기▶)

이처럼 투자자에게 유용한 정보를 제공하는 AI라씨로는 주가에 영향을 미치는 주요매매 주체인 기관과 외국인의 움직임을 파악해 관련 정보를 제공 중이다. 무엇보다 5일 이상 계속 순매수 하는 종목 등에 대한 정보를 제공함으로써 기관과 외국인이 집중하고 있는 종목이 무엇인지 대해 알 수 있도록 하고 있다.

해당 관련 자세한 정보는 구글 플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 관련 상세 정보를 확인할 수 있으며 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림도 받을 수도 있다.

→주요매매 주체 동향 l 실시간 알림받기▶

[투자자 관심 종목]

삼성제약 삼성제약 001360 | 코스피 증권정보 현재가 8,280 전일대비 1,910 등락률 +29.98% 거래량 5,011,568 전일가 6,370 2021.01.05 15:30 장마감 관련기사 삼성제약, 커뮤니티 활발... 주가 29.98%.삼성제약, 주가 6370원.. 전일대비 5.29%삼성제약, 주가 6370원.. 전일대비 5.29% close , 대한해운 대한해운 005880 | 코스피 증권정보 현재가 3,830 전일대비 655 등락률 +20.63% 거래량 203,768,923 전일가 3,175 2021.01.05 15:30 장마감 관련기사 《시선집중》 기관·외인 수급 몰린다! 급상승 예상종목 大 공개대한해운, 주가 2995원 (5.09%)… 게시판 '북적'【화제의테마】 당신의 게임체인저가 되어 줄 급상승 유망주 TOP4 close , 현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 21,650 전일대비 2,000 등락률 +10.18% 거래량 52,026,253 전일가 19,650 2021.01.05 15:30 장마감 관련기사 현대로템, 주가 2만 1400원 (8.91%)… 게시판 '북적'글로벌 시장 잡는다! 전기차 공급사 선정! 수익률 ‘잭팟’ 터진다!!현대로템, 3300억원 규모 신림선 운영·유지보수 수주 close , HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 16,500 전일대비 50 등락률 -0.30% 거래량 21,245,534 전일가 16,550 2021.01.05 15:30 장마감 관련기사 HMM, 이시간 주가 -0.91%.... 최근 5일 개인 613만 3926주 순매도HMM, 이시간 주가 +0.73%.... 최근 5일 외국인 170만 8596주 순매수HMM, 이시간 주가 +5.04%.... 최근 5일 개인 181만 7783주 순매도 close , 젬백스 젬백스 082270 | 코스닥 증권정보 현재가 29,100 전일대비 4,250 등락률 +17.10% 거래량 9,204,749 전일가 24,850 2021.01.05 15:30 장마감 관련기사 젬백스 '리아백스주' 유효성 확인…"30년 연구의 결실"젬백스, 주가 2만 3800원.. 전일대비 -1.65%젬백스, GV1001 2상 결과 공개 "알츠하이머병 치료제 가능성 확인" close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.