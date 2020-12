[e 공시 눈에 띄네]코스닥-30일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 티사이언티픽=150억원 규모로 메디프론디비티 주식 취득 결정. 취득후 지분 비율은 10.8%.

◆ 피씨엘= 1483만원 규모의 의료기기 공급계약을 체결했다고 공시.

◆ 이엠네트웍스=홍찬석 대표이사 체제로 변경한다고 공시, 본점 소재지도 전라북도 익산에서 서울특별시 강남구로 변경.

◆ 파크시스템스= 삼성전자와 13억원 규모의 반도체 웨이퍼의 전기전도성(분석용) 원자현미경 공급계약을 체결했다고 공시.

◆ 신신제약=거래소는 신신제약에 대해 공시번복을 이유로 불성실공시법인 지정을 예고했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr