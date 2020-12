[아시아경제 오주연 기자] 한창제지 한창제지 009460 | 코스피 증권정보 현재가 2,490 전일대비 100 등락률 +4.18% 거래량 6,213,999 전일가 2,390 2020.12.30 11:49 장중(20분지연) 관련기사 《시선집중》 전문가들 집중 매수! 비밀 종목 공개한다! ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제[특징주] '사회적 거리두기' 3단계 기준 근접 …제지 관련株 급등 close 는 KT&G와 223억원 규모의 아이보리판지 구매계약을 체결했다고 30일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 12.3%에 해당한다.

