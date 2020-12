'2020 MBC 연예대상' 유재석 대상 수상…"사랑하는 나경은, 고맙다"

[아시아경제 김봉주 기자] 방송인 유재석이 올해 MBC의 연예대상에서 모두의 예상대로 대상을 받았다.

29일 서울 마포구 MBC 공개홀에서 열린 '2020 MBC 방송연예대상'에서 유재석이 대상을 받았다. 유재석의 이번 MBC 대상 수상은 2016년 이후 4년 만이다.

유재석은 2020년 MBC '놀면 뭐하니?'에서 싹쓰리 지미유, 환불원정대 지미유 등 수많은 캐릭터로 독보적 활약을 펼친 만큼 유력한 대상 후보로 꼽힌 바 있다.

김성주는 "유재석 씨가 받을 것 같다"고 말했고, 김구라도 유재석 외 유력 후보가 전혀 없다며 "헤집고 봐도 없다"고 했다.

수상 소감으로 유재석은 "뭐라고 감사 인사를 전할지 모르겠다"면서 "'무한도전' 이후에 다시 대상을 받게 될 지 몰랐다. 부모님과 장인어른, 장모님 감사하다. 무엇보다 내가 사랑하는 나경은에게 고맙다"고 밝혔다.

이어 "나경은의 남편인게 너무 자랑스럽고 너무 고맙다. 아이가 둘이 있는데 지호는 초등학교 4학년이고 막내는 3살이 됐다. 지금은 자고 있을 것 같은데 지호, 나은이에게 사랑한다는 말을 하고 싶다"고 했다.

유재석은 "프로그램 시작할 때 되뇌이는 이야기가 있다. 어떤 결과가 됐든 받아들이고 그것에 책임을 지겠다고 했다. 그런 생각으로 '놀면 뭐하니?'를 시작했고 지금도 하고 있다"고 말했다.

또 "각자의 삶을 치열하게 살고 있을 우리 개그맨 후배들, 잠시나마 꿈을 꿀 수 있는 작은 무대 하나만 만들어주셨으면 좋겠다"며 MBC 공채 개그맨 후배들을 언급했다.

이하 '2020 MBC 연예대상' 수상자 명단

▲ 대상 : 유재석(놀면 뭐하니?)

▲ 올해의 예능인상 : 박나래, 김성주, 이영자, 김구라, 유재석, 전현무

▲ 남자 최우수상(버라이어티) : 성훈(나 혼자 산다)

▲ 여자 최우수상(버라이어티) : 화사(나 혼자 산다, 놀면 뭐하니?)

▲ 남자 최우수상(뮤직&토크) : 양세형(구해줘 홈즈, 백파더)

▲ 여자 최우수상(뮤직&토크) : 이효리(놀면 뭐하니?)

▲ 라디오 최우수상 : 정선희(정선희 문천식의 지금은 라디오시대)

▲ 올해의 예능 프로그램상 : 놀면 뭐하니?

▲ PD상 : 백종원(백파더)

▲ 남자 우수상(버라이어티) : 붐(구해줘 홈즈, 안 싸우면 다행이야)

▲ 여자 우수상(버라이어티) : 장도연(나 혼자 산다), 손담비(나 혼자 산다)

▲ 남자 우수상(뮤직&토크) : 김종민(선을 넘는 녀석들, 놀면 뭐하니?, 트로트의 민족)

▲ 여자 우수상(뮤직&토크) : 은비(제시), 만옥(엄정화)

▲ 라디오 우수상 : 이지혜(오후의 발견 이지혜입니다), 이윤석(이윤석, 전영미의 좋은 주말)

▲ 베스트 커플상 : 지미유(유재석), 천옥(이효리)

▲ 공로상 : 김국진

▲ 특별상(시사·교양) : 박연경(기분 좋은 날), 김정근(기분 좋은 날), 김한석(기분 좋은 날)

▲ 특별상(라디오) : 임진모(배철수의 음악캠프), 김은애(57분 교통정보)

▲ 올해의 작가상(시사·교양) : 박민정(휴머니멀)

▲ 올해의 작가상(라디오) : 김경옥(배철수의 음악캠프)

▲ 공헌상 : GS칼텍스

▲ 베스트 팀워크상 : 전지적 참견 시점

▲ 인기상 : 안영미(라디오스타)

▲ 특별상 : 트로트의 민족

▲ 베스트 포맷상 : 복면가왕

▲ 디지털 콘텐츠상 : 여자들의 은밀한 파티

▲ 베스트 드레서상 : 노라조

▲ 올해의 작가상 : 최혜정(놀면 뭐하니?)

▲ 남자 신인상 : 김강훈(복면가왕)

▲ 여자 신인상 : 고은아(전지적 참견 시점)

▲ 라디오 신인상 : 강수지(원더풀 라디오 강수지입니다), 표창원(표창원의 뉴스 하이킥), 전효성(전효성의 꿈꾸는 라디오)

