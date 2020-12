GC녹십자엠에스, 美에 진단키트 2900억원 규모 수출

[아시아경제 조현의 기자] GC 녹십자엠에스 녹십자엠에스 142280 | 코스닥 증권정보 현재가 15,400 전일대비 1,500 등락률 +10.79% 거래량 8,756,511 전일가 13,900 2020.12.29 14:10 장중(20분지연) 관련기사 국내치료제 급등랠리! 승인 임박 소식! 단숨에 오릅니다!녹십자엠에스, 137억 규모 코로나19 진단키트 공급계약 체결녹십자엠에스, 374억 규모 코로나19 진단키트 공급계약 체결 close 가 미국에 2억6400만달러(약 2904억원) 규모의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 항원진단키트를 공급하는 계약을 맺었다.

GC 녹십자엠에스는 29일 "미국의 진단키트 전문 도매유통사의 파트너사 MCA파트너스와 항원진단키트 'GENEDIA W COVID-19 Ag'의 공급 계약을 체결했다"고 밝혔다.

이번 계약 규모는 회사의 지난해 매출액(341억원)의 3배를 웃도는 수준이다. 수주 물량은 6000만 테스트 분량으로, 본격적인 판매는 미국 식품의약국(FDA)의 긴급사용승인(EUA)이 나오는 대로 시작된다.

안은억 GC 녹십자엠에스 대표는 "이번 계약은 코로나19 진단키트 최대 수요지역이자 까다로운 승인 절차가 요구되는 미국 시장에 대한 도전으로 그 의의가 크다"고 말했다.

