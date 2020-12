라이킷 X KMK색채연구소, '컬러in(人)' 프로젝트 '깔별진단' 진행

컬러 가치 구현하기 위한 '컬러인' 프로젝트 실시

퍼스널컬러 찾아주는 '깔별진단' 참가자 100명 모집

[아시아경제 김은지 기자]라이킷(LIKIT)이 한국케엠케색채연구소(소장 김민경)와 협업해 격월마다 트렌드 컬러를 선정, 각 색채가 가진 가치를 구현하고자 '컬러in(人)'(이하 '컬러인')을 시작한다. 나아가 선정한 컬러를 뷰티·패션 등 라이프 스타일 곳곳에 매치해 감성적인 터치를 더할 계획이다.

'컬러인' 프로젝트의 일환으로 라이킷은 23일부터 퍼스널 컬러를 찾아주는 '깔별진단' 참가자 100명을 모집한다. 한국케엠케색채연구소는 피진단자의 사진과 생년월일을 인공지능 AI 프로그램으로 분석해 ▲퍼스널컬러와 ▲휴먼컬러를 진단한다. 참여 방법은 라이킷 공식 인스타그램 계정에서 확인할 수 있다.

퍼스널컬러는 신체 피부색과 사계절 색을 비교·분석해 개인에게 어울리는 색깔을 찾아주는 진단 시스템이다. 한국케엠케색채연구소는 12달의 색깔 안에서 개인의 베스트 컬러를 결과물로 제공하고 있다. 휴먼컬러는 개인이 가진 능력과 매력, 특성, 환경, 성향을 읽는 개성 분석학이다. 개인의 개성을 자세히 알아볼 수 있어 일상생활에 적용하기 적합하다.

대한민국 1호 컬러리스트 김민경 소장은 그간 연구 분석한 빅데이터를 기반으로 퍼스널컬러와 휴먼컬러 등을 분석해 진단 결과를 참가자에게 제공할 예정이다. 해당 분석은 국내 최초 퍼스널컬러 표준색컬러가이드 북 'KMK 퍼스널 컬러 가이드 168'을 토대로 진행된다.

라이킷과 한국케엠케색채연구소는 '컬러인' 프로젝트 협업을 이어갈 예정이다.

김은지 기자 hhh50@asiae.co.kr