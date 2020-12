이아이디-이트론, 러시아 백신 생산 한국코러스에 200억 투자

[아시아경제 유현석 기자] 이아이디 이아이디 093230 | 코스피 증권정보 현재가 363 전일대비 3 등락률 +0.83% 거래량 52,000,914 전일가 360 2020.12.22 14:40 장중(20분지연) 관련기사 【시선집중】 증권맨들이 추천하는 당신이 꼭 사야할 종목 'TOP3' 순매수 1위! ‘ㅇㅇㅇㅇ’의 3가지 모멘텀! 단숨에 오르네요![e공시 눈에 띄네] 코스피-8일 close 는 자회사 이트론 이트론 096040 | 코스닥 증권정보 현재가 331 전일대비 1 등락률 -0.30% 거래량 26,896,664 전일가 332 2020.12.22 14:40 장중(20분지연) 관련기사 《시선집중》 허걱! 전문가들은 이미 이 종목들 매수하고 있었다“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”【화제의테마】 "이 종목 오를 수 밖에 없다" 급상승 유망주 TOP4 close 과 함께 러시아 백신, 스푸트니크 V의 생산을 담당한 한국코러스 지분 취득에 각각 100억원 등 총 200억원을 투자한다고 22일 밝혔다.

이아이디와 이트론은 이날 공시를 통해, 러시아 가말레야 연구소가 개발한 스푸트니크V 백신을 생산하기 위해 독점 CMO생산계약을 체결한 한국코러스 지분 취득에 각각 100억씩 총200억을 투자한다. 투자형태는 한국코러스에 투자하게되는 '스푸트니크 코러스 1호 조합'의 일반조합원으로 참여하는 형식이다.

앞서 이아이디와 이트론은 지난 8일과 15일에 신기술사업 투자조합인 제1호 스푸트니크 신기술 투자조합에 각각 100억원씩을 출자다한다고 공시한 바 있다. 이날 출자를 집행함에 따라 ‘이아이디’와 ‘이트론’은 한국코러스의 주식 182만주를 취득해 16.7%의 지분을 보유하게 됐다. 취득단가는 1주당 1만989원이며 출자목적은 단순투자다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr