현대제철, 고로 유해가스배출 원천차단 기술 개발

[아시아경제 황윤주 기자] 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 38,100 전일대비 700 등락률 -1.80% 거래량 406,567 전일가 38,800 2020.12.22 11:41 장중(20분지연) 관련기사 현대제철 울산공장 부분 생산 중단안동일 현대제철 사장 "내년부터 경영 개선 효과 나타난다"현대제철, 외국인 2만 22주 순매수… 주가 1.15% close 이 고로에서 배출되는 대기오염물질을 사실상 원천 차단하는 기술을 세계 최초로 개발해 실제 공정에 성공적으로 적용했다.

현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 38,100 전일대비 700 등락률 -1.80% 거래량 406,567 전일가 38,800 2020.12.22 11:41 장중(20분지연) 관련기사 현대제철 울산공장 부분 생산 중단안동일 현대제철 사장 "내년부터 경영 개선 효과 나타난다"현대제철, 외국인 2만 22주 순매수… 주가 1.15% close 은 22일 "고로 정기보수 후 고열의 바람을 다시 불어넣는 재송풍 작업 시 가스청정밸브인 '1차 안전밸브'를 통해 고로 내부에 남아있는 유해가스를 정화 후 배출하는데 성공했다"고 밝혔다.

올 상반기 진행한 휴풍(고로 정비에 앞서 고열의 공기 주입을 멈추는 작업)에 이어 재송풍 과정에서도 가스청정밸브가 성공적으로 작동해 기존 고로 브리더보다 배출가스 불투명도가 현저히 개선되는 결과를 얻었다.

이로써 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 38,100 전일대비 700 등락률 -1.80% 거래량 406,567 전일가 38,800 2020.12.22 11:41 장중(20분지연) 관련기사 현대제철 울산공장 부분 생산 중단안동일 현대제철 사장 "내년부터 경영 개선 효과 나타난다"현대제철, 외국인 2만 22주 순매수… 주가 1.15% close 은 환경단체에서 지적해온 고로 대기오염물질 배출 문제를 해결하며, 제철소 건설 때부터 지향해온 친환경 제철소로서의 입지를 다시 한 번 증명하게 됐다.

현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 38,100 전일대비 700 등락률 -1.80% 거래량 406,567 전일가 38,800 2020.12.22 11:41 장중(20분지연) 관련기사 현대제철 울산공장 부분 생산 중단안동일 현대제철 사장 "내년부터 경영 개선 효과 나타난다"현대제철, 외국인 2만 22주 순매수… 주가 1.15% close 에 따르면 지난달 3일 2고로를 시작으로 24일 1고로 재송풍 때 가스청정밸브를 활용해 대기오염물질을 저감시키는데 성공했으며, 특히 이날은 충청남도 환경 관계자가 현장을 방문해 재송풍 정상가동 상황을 확인했다.

또 이번 달 10일에는 환경부에서 당진제철소를 방문해 3고로 재송풍 시 가스청정밸브의 정상가동 상황을 직접 점검하는 한편 배출가스의 불투명도를 측정해 긍정적인 결과를 확인했다.

현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 38,100 전일대비 700 등락률 -1.80% 거래량 406,567 전일가 38,800 2020.12.22 11:41 장중(20분지연) 관련기사 현대제철 울산공장 부분 생산 중단안동일 현대제철 사장 "내년부터 경영 개선 효과 나타난다"현대제철, 외국인 2만 22주 순매수… 주가 1.15% close 은 지난해 3월 고로 브리더의 대기오염물질 배출논란이 발생하자 즉시 유럽의 전문 엔지니어링 기술회사와 긴밀한 협업을 진행, 3개월여의 기술검토 끝에 세계 최초로 고로 브리더의 대기오염물질 배출을 획기적으로 줄이는 가스청정밸브 개발에 성공했다. 이후 유럽 특허 출원까지 마쳤으며, 이를 '1차 안전밸브'라고 명명했다.

현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 38,100 전일대비 700 등락률 -1.80% 거래량 406,567 전일가 38,800 2020.12.22 11:41 장중(20분지연) 관련기사 현대제철 울산공장 부분 생산 중단안동일 현대제철 사장 "내년부터 경영 개선 효과 나타난다"현대제철, 외국인 2만 22주 순매수… 주가 1.15% close 은 직경 1.5m, 길이 223m의 파이프로 이뤄진 1차 안전밸브를 올해 1월 3고로에 우선 설치해 휴풍 시 성공적인 테스트 결과를 얻었고, 상반기 모든 고로에 설치 완료했다.

당진제철소 관계자는 " 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 38,100 전일대비 700 등락률 -1.80% 거래량 406,567 전일가 38,800 2020.12.22 11:41 장중(20분지연) 관련기사 현대제철 울산공장 부분 생산 중단안동일 현대제철 사장 "내년부터 경영 개선 효과 나타난다"현대제철, 외국인 2만 22주 순매수… 주가 1.15% close 의 '1차 안전밸브'는 조업안정성까지 확보한 환경?안전설비인 만큼, 국내외 제철소에서 설치를 원할 경우 적극적으로 기술을 지원할 계획"이라고 말했다.

현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 38,100 전일대비 700 등락률 -1.80% 거래량 406,567 전일가 38,800 2020.12.22 11:41 장중(20분지연) 관련기사 현대제철 울산공장 부분 생산 중단안동일 현대제철 사장 "내년부터 경영 개선 효과 나타난다"현대제철, 외국인 2만 22주 순매수… 주가 1.15% close 은 고로 잔류가스를 정화해 배출하는 설비 및 솔루션을 세계 최초로 개발해 적용한 만큼 향후 모든 제철소의 고로 브리더와 관련한 대기오염물질 배출 논란을 종식시킬 수 있을 것으로 기대하고 있다.

한편 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 38,100 전일대비 700 등락률 -1.80% 거래량 406,567 전일가 38,800 2020.12.22 11:41 장중(20분지연) 관련기사 현대제철 울산공장 부분 생산 중단안동일 현대제철 사장 "내년부터 경영 개선 효과 나타난다"현대제철, 외국인 2만 22주 순매수… 주가 1.15% close 은 지난 10월 당진시와 제철소 온실가스 저감 및 환경개선을 위해 상호협력을 다짐하는 협약을 체결하고 제철소 온실가스 저감 및 환경개선에 2021년부터 5년간 4900억원을 추가로 투자하기로 했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr