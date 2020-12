쿠팡, '2020 도서문구 페어' 진행…인기 도서·문구 브랜드 할인

최대 41% 할인에 쿠폰 할인 최대 1만원 제공

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 도서 및 문구 기획전을 내달 3일까지 진행한다고 22일 밝혔다.

먼저 집에 있는 시간이 길어진 자녀들이 유익한 겨울방학을 보낼 수 있도록 유아부터 초·중·고등학생들을 위한 다양한 상품을 준비했다. 핑크퐁 한글버스, 스노우키즈 스노우물감, 공부습관 스터디 플래너, 어스본 입체 조립 만들기 등의 상품을 할인가로 판매한다.

또 다이어리 꾸미기가 취미인 '다꾸족'들이 새해를 기다리며 신년 다이어리를 장만할 수 있도록 다이어리 기획전을 운영한다. 스페셜 테마관 '집콕! 아틀리에'에서는 컬러링북, 그림그리기, 보석십자수 등 나만의 예술 감각을 발휘해볼 아이템을 제안한다.

풍성한 도서 품목도 선보인다. 문학동네, 위즈덤하우스 등 선별된 출판사들이 참여해 독서경험을 선사할 예정이다. 쿠팡은 고객들이 가성비 높은 도서문구 상품을 구매할 수 있도록 일부 상품에 대해 최대 41%의 할인 혜택과 최대 1만원 쿠폰 할인을 제공한다.

이병희 쿠팡 리테일 부사장은 "연말까지 이어지는 집콕 기간 동안 감성 가득한 취미생활로 소소하지만 힐링이 되는 시간을 보낼 수 있도록 다양한 도서 및 문구용품을 준비했다"며 "합리적인 가격과 빠른 배송을 통해 고객들에게 만족스러운 경험과 즐거움을 선사하고자 한다"고 말했다.

