1분의 즐거움…이마트24, 온도에 색깔 변하는 한정판 '원두커피컵' 선보여

[아시아경제 이승진 기자] 이마트24가 온도에 따라 컵의 색깔이 변하는 디자인이 적용된 연말 시즌 한정 원두커피컵을 선보인다고 22일 밝혔다.

시즌 한정컵은 원두커피 기기에서 추출되는 뜨거운 핫아메리카노가 커피컵에 담기면서 온도가 높아지면, 어두웠던 디자인이 밝아지고 루돌프 썰매를 탄 싼타클로스 실루엣이 선명해지도록 제작된 커피용기다.

연말을 맞아 고객들에게 소소한 즐거움을 제공하고자 고민했던 이마트24는 원두커피 기기에서 커피가 추출되는 시간 동안 멍하니 커피컵을 바라보고 있는 고객의 행동에 주목했다.

이마트24는 고객이 가장 많이 찾는 상품 중 하나인 핫아메리카노가 추출되는 1분이라는 짧은 시간이라도 고객에게 예상치 못한 즐거움을 제공하고 싶다는 마음으로 이번 이벤트를 기획했다. 이마트24 핫아메리카노는 올해 1000만잔 이상이 판매된 베스트셀러 상품이다.

가맹점에서 기존과 동일하게 이프레쏘 핫아메리카노 커피컵을 주문하면 기존컵 대신 컬러체인지컵으로 입고되도록 함으로써 연말 고객들이 만나볼 수 있도록 했다. 준비된 50만개가 모두 소진되면 다시 기존 컵으로 입고된다.

이마트24는 사회관계망서비스(SNS)로 자신의 일상을 공유하거나, 색다른 상품과 이벤트를 알리는 것이 생활화된 고객들에게 작은 이벤트로 즐거움을 제공함과 동시에 이프레쏘 원두커피를 자연스럽게 알리겠다는 전략이다.

시즌 한정컵과 더불어 고객들이 보다 알뜰하게 원두커피를 즐길 수 있도록 연말까지 이마트24 원두커피를 SSG페이로 결제 시 500원 할인 혜택을 제공하는 행사도 진행하고 있다. SSG페이로 결제 시 이프레쏘핫아메리카노를 500원에 즐길 수 있는 것이다.

오혜원 이마트24 브랜드실 파트너는 “4분기 들어서면서부터 고객들의 입가에 미소를 선사할 수 있는 방법을 고민하다가, 우연히 핫아메리카노가 추출되는 것을 멍하니 바라보고 있는 고객을 발견하고이번 이벤트를 떠올리게 됐다”며 “여러 고민들이 많을 수 있는 연말이지만, 고객들이 밝게 변하는 커피컵과 그윽한 커피향을 통해 조금이나마 즐거울 수 있기를 바란다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr