[클릭 e종목]"LG전자, 전 부문 실적 개선 기대…여전히 싸다"

DB금융투자 보고서

목표주가 4% 상향 조정

DB금융투자는 22일 LG전자에 대해 예상되는 실적에 비해 여전히 저평가 돼 있다는 의견을 내놓았다. 아울러 2021년까지 전 사업 부문의 실적 상승이 기대된다며 투자의견 매수와 목표주가는 직전보다 4.4% 상향한 12만원을 제시했다.

4분기 LG전자의 별도 영업이익은 3600억원으로 전년 동기 대비 흑자로 전환해 시장 예상보다 더 좋을 것으로 전망된다. 지난 3분기에 이어 해마다 높은 성장세를 보이고 4분기에 취약하다는 오명을 가전과 TV 등의 연말 수요 호조와 타이트한 재고관리로 씻어내고 있다.

생활가전(H&A 부문)은 4분기 기준 최고 영업이익률이 기대되고 홈 엔터테인먼트(HE부문)는 마케팅 비용 증가에도 OLED TV 판매 증가 등으로 양호한 영업이익률이 기대된다. 전장부품 사업(VS부문)은 영업적자 폭이 크게 줄어들 것으로 예상된다.

내년 1분기에는 강한 실적 회복이 기대된다. 1분기 별도 매출액은 13조6720억원, 영업이익은 1조180억원을 기록할 것으로 예상된다. 권성률 DB금융투자 연구원은 "내년 순수 LG전자의 영업이익은 3조원이 넘을 것"이라며 "1분기는 가전의 성수기인데다 신 가전의 성과가 계속 커지고 있기 때문"이라고 설명했다.

2021년에는 LG이노텍을 제외하고도 3조원대 영업이익이 기대된다. 생활가전과 홈 엔터테인먼트에 올해 같은 특수가 없다는 가정을 해도 좋은 수익성 유지가 가능하고 전장부품 사업과 휴대폰(MC 부문) 사업의 적자 축소 규모는 4000억원에 달할 예정이다. 권 연구원은 “신 가전의 돌풍과 OLED TV 판매 확대가 관전 포인트”라며 “전장부품 부문은 저가 수주가 많이 해소되고 매출액이 크게 늘면서 2021년엔 흑자 전환이 예상된다”고 밝혔다.

