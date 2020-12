골프존, 취약계층 아동 5000만원 기부

골프존이 취약계층 아동 돕기에 나섰다.

최근 서울 강남구 골프존타워에서 '팔도삼파전 기부금' 및 '크리스마스를 부탁해 키트' 전달식을 개최, 굿네이버스 서울강남나눔인성교육센터에 5000만원 상당의 기부금과 후원 물품을 전달했다. 지난 13일까지 전국 골프존파크 매장에서 열린 팔도페스티벌3 '팔도 삼파전'을 통한 고객의 성금과 본사에서 마련한 기부금을 모은 것이다. 힘든 시간을 보내고 있는 아동들을 위한 후원 및 지원사업에 사용된다.

또 임직원들은 크리스마스를 맞아 학대 피해 아동을 위해 500만원 상당의 크리스마스 키트 100개를 기부했다. 이필승 굿네이버스 서울강남나눔인성교육센터장은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 어려움을 겪는 아동들이 집에서 보내는 시간이 늘어난 만큼 도움도 많이 필요하다"며 "앞으로도 지역 사회 내 나눔 문화 확장에 적극적으로 참여해주길 기대한다"고 했다.